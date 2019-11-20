

«Белые нитки» грузинского политического правосудия

20.11.2019 21:15





Задержанный вчера один из совладельцев главного оппозиционного канала "Mtavari Arkhi" Георгий Руруа, который также финансировал акцию протеста "Стыдно", проходящую в Тбилиси, подарил обвинителю свои ботасы, которые символизируют отношение к бывшего главному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе. Согласно распространенной информации, он, будучи в Германии, был задержан за кражу спортивной обуви и депортирован в Грузию.



Георгий Руруа, который является братом скончавшегося недавно бывшего министра культуры Грузии Ники Руруа (в правительстве Михеила Саакашвили), обвиняется в незаконном ношении оружия. Сам Руруа, его охрана и окружение утверждают, что оружие было подброшено. По его словам, оружие, в незаконном ношении которого он обвиняется, никто вообще не видел, в том числе он не был предоставлен в суде.



Также известно, что Георгий Руруа имеет 48 зарегистрированных единиц оружия разного калибра, но в день задержания, по версии прокуратуры, он почему-то передвигался с оружием, который был незарегистрирован. Прокуратура утверждает, что нашла в машине глушитель. Впрочем, на этом "белые нитки" этого дела не заканчиваются:



Как рассказывает лидер партии "Гирчи", который присутствовал на судебном процессе:

1. Глушитель, который якобы нашли, не подходит к оружию, который якобы нашли.

2. То же оружие фигурирует в других делах (как видно, это дежурное оружие, которое подкладывают)

3. Георгий Руруа имеет дома 48 (сорок восемь) единиц официального оформленного оружия (но обвиняют его в ношении именно неоформленного)

4. Задержание произошло в таком стометровом отрезке, где нет камер (чуть ближе и чуть дальше - везде камеры)

5. Нагрудная камера ни одного из полицейских, участвовавших в задержании, в момент задержания не работала

6. Представленный прокуратурой "свидетель" не является свидетелем по этому делу, "скопипастили" из другого дела



Судья уже вынес решение и присудил Георгию Руруа двухмесячное предварительное заключение. Сразу же после оглашения решения суда, в зале поднялся шум.



Прокуратура требовала меры пресечения в виде заключения для обвиняемого. Как заявил прокурор, существуют опасения, что обвиняемый попытается помешать расследованию и поиску новых доказательств. Судья Роман Хорава учел позицию прокуратуры.



Адвокаты требовали оставить Руруа без меры пресечения и заявляли, что их подзащитному подбросили оружие. Георгий Руруа не признает себя виновным.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





