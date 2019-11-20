

Латвия запретила трансляцию девяти русскоязычных каналов

20.11.2019 21:46





Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) прекратил вещание девяти российских телеканалов. Об этом 20 ноября пишет Delfi.



Все эти каналы входят в состав холдинга «Национальная медиа группа». Его бенефициар Юрий Ковальчук находится под санкциями Евросоюза.



В список запрещенных телеканалов попали «Пятый канал», «Дом кино», «О!» и «Бобер». В совете заявили, что восстановят их вещание после того, как Ковальчука исключат из санкционного списка.



Ковальчук — российский миллиардер, его состояние оценивается в $1,3 миллиарда. Он — один из акционеров банка «Россия». Племянник Ковальчука Кирилл — президент «Национальной медиа группы».



В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, США и ЕС ввели против Ковальчука санкции. В американском Минфине пояснили, что он входит в «ближний круг» Путина, а банком «Россия» пользуются высокопоставленные чиновники. В ведомстве отметили, что Ковальчук один из «кассиров» Путина. В ЕС же объяснили введение санкций тем, что телеканалы «Национальной медиа группы» проводят политику России по дестабилизации Украины.



В 2016 году в Латвии на полгода запрещали ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» из-за нарушения законодательства Евросоюза. Через три года латвийские власти вновь прекратили вещание канала, который посчитали инструментом пропаганды Кремля. В том же году прекратил вещание русскоязычный телеканал TV5, причиной стали финансовые трудности.





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