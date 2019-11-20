

Оппозиционные партии планируют провести масштабную акцию 25 ноября

20.11.2019 22:15

Civil Georgia



Лидеры парламентской и непарламентской оппозиции, а также гражданские активисты планируют провести широкомасштабную акцию протеста перед зданием Парламента 25 ноября в 19:00. По их словам, они сначала соберутся на площади Республики, а затем протестным шествием направятся к зданию законодательного органа.



С этими планами собравшихся перед зданием Парламента демонстрантов ознакомил один из лидеров Лейбористской партии Георгий Гугава, который пояснил, что они останутся перед зданием законодательного органа всю ночь 25 ноября, а на второй день, 26 ноября будут пикетировать входы в здание Парламента, чтобы не позволить депутатам Грузинской мечты войти на запланированное пленарное заседание.



«Наши действия будут принципиальными, непоколебимыми, конструктивными, законными. Мы вынудим эту власть, чтобы она завершилась мирными, справедливыми и пропорциональными выборами. Олигархия в нашей стране должна закончиться», — заявил он.



По заявлению представителя Европейской Грузии, депутата Парламента Гиги Бокерия, к понедельнику оппозиция заблокирует «все политические здания», где «эти люди (Грузинская мечта) за наш счет предпринимает вредительские шаги против нашей страны».



Дргой представитель Европейской Грузии Гиги Угулава заявил, что Иванишвили «придется управлять страной и перемещаться с помощью спецназа».



Генеральный секретарь партии Грузинская мечта, мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на заявления оппозиции в связи с запланированной акцией протеста и пикетированием здания Парламента и заявил, «люди имеют право выражать свои взгляды». Однако мэр столицы добавил, что за незаконными действиями последует соответствующий ответ со стороны правоохранительных ведомств.





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