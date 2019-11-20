

Архиепископ Иаков: Огромная часть населения Грузии считает себя европейцами



"Новости-Грузия" 20.11.2019 22:51



Делегация высокопоставленных представителей грузинского духовенства находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи в Европейском парламенте и в штаб-квартире НАТО.



Накануне в Европарламенте представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий приняли участие в семинаре «Роль церквей и религиозных общин в миростроительстве и урегулировании конфликтов», организованном «Фондом Рондели».



В своем выступлении на форуме митрополит Бодбе Иаков (Якобишвили) говорил о конфликтах на территории Грузии, отношениях с Россией и западом.

Текс выступления архиепископа Иакова распространила телекомпания «Имеди».



«Мы не смиримся с оккупацией. Форма нашей борьбы будет мирной и цивилизованной. У нас есть надежда, что европейские и американские стратегические партнеры помогут нам. Знаем, что это длительный процесс. Я был участником войны в Абхазии. Потерял очень много друзей. Всегда сочувствовал абхазскому народу, так как это не была война между нами и абхазами, это была российско-грузинская война, за которой последовала оккупация большой части грузинской территории.



Хочу, чтобы вы знали, что огромная часть населения Грузии считает себя европейцами и мы стремимся в Европу, а не к завоевателям. Этого никогда не случится. Они унитожили наши могилы в Абхазии и у нас нет возможности туда поехать. Нам не дают возможность молиться в наших церквях. Мы все будем благодарны, если вы нам поможете. Мы требуем восстановления исторической справедливости.



…. Наши отношения с Россией заморожены. Они и не думают вести с нами переговоры. Это земля исторически есть и была нашей. Россия должна смотреть на нас не сверху, а как на партнера. Наше включение в этот процесс было бы желательным. Хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда признаете территориальную целостность Грузии. Это очень хорошо. Часто разговор заходит об Украине, а вопрос Грузии пропускают. Прошу вас, принять это во внимание и везде вместе с Украиной говорить и о Грузии. Мы тоже хотим, чтобы все разрешилось мирно. Мы готовы ко всему, что допустит Господь».



Кто входит в делегацию?



Согласно официальному сообщению патриархии Грузии, в состав находящейся в Брюсселе делегации входят архиепископ Бодбе Иаков (Якобишвили), епископ Бельгии и Нидерландов Доситеос (Богверадзе), руководитель отдела по связям с общественностью патриархии, деканоз Андрия Джагмаидзе и другие священнослужители.



На семинаре кроме архиепископа Иакова выступили деканоз Андрия, представитель межрелигиозного совета при патриархии Теа Гоготишвили, глава департамента шейх Управления мусульман Грузии Рамин Игидов, исполняющий обязанности настоятеля Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, архимандрит Киракос Давтян, епископ Католической церкви Грузии, викарий, отец Габриэл Брагантини, председатель Совета Большой Синагоги Тбилиси Мераб Чанчалашвили.



Встреча в штаб-квартире НАТО



18 ноября делегация духовенства провела встречу в штаб-квартире НАТО со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.



На встрече стороны говорили о значении евроатлантического альянса, о планах на вступление Грузии в НАТО, о проблемах, сопутствующих этому трудностях и включенности православной церкви в этом процессе.



«В ходе беседы было подчеркнуто, что важно объединиться вокруг основных культурных и религиозных ценностей, на которых стоит наша страна.



Со своей стороны, господин Аппатурай пообещал свою поддержку представителям Грузинской православной церкви и сказал: «Когда мы говорим, что поддерживаем Грузию, то выступаем именно за поддержку тех ценностей, которые являются главными ценностями вашей нации», — отмечается в сообщении патриархии.



Делегация духовенства в Европарламенте



Грузинская делегация также провела встречи в офисе Европейской народной партии (EPP) с генеральным секретарем партии Антонио Лопес-Истурис Уайтом и с Патриком Уоллером — секретарем партии по внешним связям.



Стороны обсудили территориальную целостность Грузии и текущие процессы в стране. Представители EPP выразили полную поддержку Грузии и обещали сделать все от них зависящее для освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы.



Также была подчеркнута важность открытых связей Церкви с общественностью и активной работы Управления по связям с общественностью Патриархии Грузии в этой связи.



Члены Европарламента, со своей стороны, выразили готовность напрямую сотрудничать с Грузинской православной церковью и установить более тесные отношения в будущем. Участники встречи единодушно заявили, что такое сотрудничество поможет решить многие полезные для страны вопросы, — сообщает патриархия.



В Европейском парламенте также состоялись встречи с членами Европейской народной партии. Участники визита приняли участие в заседании комитета по международным отношениям. Они встретились с заместителем председателя южно-кавказской делегации, сопредседателем рабочей группы по межкультурному и религиозному диалогу, членами Комитета представителей православной церкви в Европейском союзе (TBC) и другими официальными лицами.





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