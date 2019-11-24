

Саакашвили встретился в Киеве со своими бывшими политическими оппонентами

24.11.2019 12:06





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на праздник Гиоргоба собрал в Киеве своих бывших политических оппонентов – Губаза Саникидзе и Валерия Гелбахиани.



23 ноября отмечается один из самых почитаемых в Грузии религиозных праздников — День Святого Георгия или Гиоргоба. Это еще и дата годовщины «революции роз». Ровно 16 лет назад оппозиция путем акций протеста вынудила Эдуарда Шеварднадзе уйти в отставку с поста президента, были назначены повторные выборы, в которых победила партия Михаила Саакшвили «Единое национальное движение».



Экс-президент, который уже почти пять лет занимается активной политической деятельностью в Украине, заявил, что с бывшими оппонентами его свела «любовь к Грузии». Вместе они записали поздравительное видеообращение, подтвердив намерение общими силами бороться «во благо грузинского народа».



«На Гиоргоба я встретился со своими старыми единомышленниками и одновременно оппонентами. Это те люди, которые боролись с друг другом, но сегодня день единства, большой праздник, и всех нас объединяет одно – наша любовь к Грузии… Наша задача – это молодежь, открыть молодым людям путь к освобождению и управлению Грузией. Спасибо Губазу и Валериану за то, что они приехали в Киев и у нас был очень интересный разговор. С возрастом, со временем, с опытом человек много что пересматривает и очень многое со временем кажется совершенно иным. Одно я знаю точно – у единства нет альтернативы и ничто не помешает победе во благо грузинского народа. Мы настроены очень оптимистично», – заявил Саакашвили.



Саникидзе, которого принимал в гостях третий президент, призвал всех последовать их примеру, «преодолеть эгоизм» и объединиться.



«Мы все на святой киевской земле и это имеет большое значение. В нужде мы и украинцы близнецы, однако я надеюсь, что мы будем едины. Поздравляю всех и призываю быть в боевом настрое. Дело касается нашей родины… Мы предприняли шаг, в определенной степени мы переступили через себя и преодолели свое внутреннее я, наш эгоизм. Я считаю, что единство – это единственный выход… Я думаю, что мы сможем сделать это, ибо мы должны быть достойны своих предков», — заявил Саникидзе.



Валерий Гелбахиани в прошлом был единомышленником миллиардера Бадри Патаркацишвили, в парламенте Грузии шестого созыва (2004-2008 годы) руководил оппозиционной фракцией «Наша Грузия». Губаз Саникидзе возглавлял партию «Национальный форум». До 2016 года она входила в основанную миллиардером Бидзиной Иванишвили коалицию «Грузинская мечта». В 2016 году политические пути Саникидзе и Иванишвили разошлись – «Национальный форум» покинул коалицию и вскоре примкнул к партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.



Летом текущего года и Саникидзе, и Гелбахиани были подключены к созданию новой партии «Победившая Грузия», которую возглавил еще один бывший «оппонент и единомышленник» Саакашвили, Ираклий Окруашвили.



Оба политика полностью поддерживают протестные акции, начавшиеся в Грузии из-за провала реформы избирательного законодательства. Вместе с другими оппозиционными лидерами, в том числе и лидерами партии «Единое национальное движение», они требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.



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