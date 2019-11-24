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Будущий посол США в России напомнил Лаврову о Минских соглашениях


24.11.2019   12:31


Заместитель госсекретаря США, кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость соблюдения Минских соглашений. Об этом сообщает DW со ссылкой на Госдепартамент США.

"В Вашингтоне полагают, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики общались в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран G20.

Помимо этого Салливан и Лавров обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая ситуацию в Северной Корее и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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