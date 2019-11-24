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Госдеп США призывает Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана
24.11.2019 12:41
Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал руководство соцсетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащие представителям высшей власти Ирана. Об этом говорится в сообщении Госдепа.
Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, пока они не возобновят интернет для своего народа».
«Сейчас режим отключил интернет, так как пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране», — отметил Хук.
Ранее США ввели санкции против министра информации и коммуникационных технологий Ирана из-за ограничения работы популярных приложений по обмену сообщениями, которые помогают десяткам миллионов иранцев оставаться на связи.
При этом, в Министерстве финансов США напомнили, что подобные отключения в Иране происходили в 2017 и 2018 годах. Кроме того, ведомство во главе с Джавадом Азари Джароми, кроме цензурирования сети, было вовлечено в процесс слежки за активистами оппозиционного движения, подчеркнули в минфине США.
Как сообщалось, решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50 процентов правительство Ирана приняло в ночь на 15 ноября. Это вызвало массовые акции протеста. В течение последних дней было задержано около тысячи человек. Протестующие поджигали банки и магазины. По данным Amnesty International, во время протестов погибли по меньшей мере 106 демонстрантов.
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