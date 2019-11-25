

Талаквадзе спустя три дня подтвердил, что был в Италии по личному делу

25.11.2019 00:49





Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подтвердил, что на этой неделе находился в Италии и уточнил, что это была поездка по личному делу вместе с семьей.



22 ноября Талаквадзе пришлось оправдываться после того, как несколько оппозиционных телекомпаний сообщили о том, что спикер парламента посетил фешенебельный курорт — озере Комо в Италии. По данным телекомпаний «Мтавари» и «Формула», Талаквадзе пригласили на день рождения грузинского бизнесмена и важного финансового донора «Грузинской мечты» Георгия Барвенашвили.



На празднике побывали еще несколько депутатов от правящей партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с женой Ануки Арешидзе. Мэрия Тбилиси 21 ноября сообщила, что Каладзе направляется в Италию в командировку, чтобы лично проверить подготовку заказанного столицей новогоднего освещения и елки.



Так как у Талаквадзе не было даже такого формального объяснения отъезда за границу в разгар политического кризиса в стране, сообщения о его нахождении на озере Комо вызвали острое недовольство и критику оппозиции и общественности.



Пытаясь уйти от этих обвинений, Талаквадзе записал в пятницу утром видообращение из своего кабинета, чтобы подчеркнуть, что он находится на рабочем месте, а не на озере Комо. При этом сообщения СМИ о его поездке на Комо Талаквадзе назвал «крайне пристрастными и политизированными», хотя ни разу прямо не отрицал факт своего пребывания в Италии. Сделать это стало еще труднее после того, как появились сообщения депутатов парламента от оппозиции, которые стали попутчиками Талаквадзе на авиарейсе Стамбул — Тбилиси в день его возвращения в столицу, 22 ноября.



Несмотря на то, что спустя три дня после скандала Талаквадзе все-таки пришлось сознаться в том, что он побывал в Италии, спикер оправдывает распространение видеообращения, где он косвенно отрицает эту поездку. Талаквадзе также продолжает критиковать оппозиционные СМИ.



«Мы должны сказать, что они хотели сказать этим сюжетом общественности… Якобы председатель парламента вылетел на озеро Комо, отдыхает за счет бюджета, больше их ничего не интересует. На самом деле, осталось только то, что председатель парламента по личному делу слетал в Милан, а на второй день уже был на работе.



Лично меня очень встревожил тот факт, что из семейной поездки они раздули что-то большое и политическое. Я, как председатель паралмента, был на рабочем месте каждый день и здесь не было никакого политического «шатало», – заявил Талаквадзе в беседе с телекомпанией «Имеди». («Шатало» — это тбилисское сленговое выражение, означающее прогул уроков в школе — НГ).



Комментируя видеообращение, записанное из собственного кабинета, Талаквадзе отметил, что это стало его ответом на «фейк ньюс».



«Распространить это видеообращение оказалось явно недостаточно для того, чтобы нейтрализировать этот истерический фон, однако в тот момент это было ответом на фейк-ньюс, [чтобы объяснить] отдыхал я на Комо или находился в парламенте», — сказал Талаквадзе.



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