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В Конгрессе США готовят отчет по расследованию импичмента Трампа
25.11.2019 12:49
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовит отчет по результатам расследования в отношении импичмента президента Дональда Трампа. Об этом в воскресенье заявил председатель комитета, конгрессмен от демократов Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.
"Мы сейчас работаем над составлением этого отчета. Но, опять же, каждый день мы продолжаем узнавать все больше информации. И я думаю, что это будет продолжаться. Таким образом, у нас могут быть дополнения к этому отчету… Но поскольку доказательства уже неопровержимы и неоспоримы, мы хотим передать их в Судебный комитет, чтобы убедиться, что мы защитим страну на предстоящих выборах", — сказал Шифф.
Председатель комитета также отметил, что Конгресс может провести новые слушания в рамках процедуры импичмента. Он подчеркнул, что работа по проведению расследование продолжается.
"Чего мы точно не собираемся делать, так это ждать месяцы, пока администрация президента ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - сказал Шифф.
Как известно, в Палате представителей продолжается расследование об импичменте президента. Демократы обвиняют Трампа в попытке втянуть Украину в президентские выборы в США путем проведения расследования против его главного конкурента — бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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