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В связи с 11-ой годовщиной августовской войны у оккупационной линии в Эргнети проходит акция
07.08.2019 13:39
В связи с 11-ой годовщиной августовской войны у оккупационной линии в Эргнети члены «Европейской Грузии», гражданские активисты и молодежь проводят акцию.
Цель акции – выражение протеста против российской оккупации.
Вместе с тем, как заявил один из организаторов акции Шмаги Чохели, этой акцией они желают призвать страны-члены ЕС к проведению более эффективной политики против российской оккупации.
Как отметила еще одна участница акции Лина Долидзе, цель акции также заключается в том, чтобы молодежь всегда помнила тех героев, которые боролись за независимость Грузии.
«В действительности война началась 7 августа, а не 8 августа, как это утверждает российская пропаганда. Мы сегодня живем в условиях гибридной войны. Мы хотим, чтобы такие акции проводились каждый год, чтобы молодые люди, которые не видели российскую агрессию собственными глазами, помнили тех героев, которые погибли в 2008 году», - заявила Лина Долидзе.
Напомним, что прошло 11 лет с российско-грузинской войны 2008 года.
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