

Верховный суд Грузии вынес решение по делу об удалении комментария с Facebook

07.08.2019 15:18





Верховный суд рассмотрел первое дело о возможном ограничении свободы слова официальным органом в социальной сети, и принял решение в пользу свободы выражения.



Юрист Георгий Нониашвили, комментарий которого Министерство юстиции стерло со страницы официального Facebook, поясняет "Радио Свободе" суть решения, принятого в Верховном суде.



Предписание является основанием того, чтобы если административный/бюджетный орган ограничит комментарий гражданина в социальной сети, это считалось нарушением свободы слова.



По рассказу Георгия Нониашвили, дело началось в марте 2019 года, когда Минюст не выполнял решение суда о Тамазе Ахобадзе. Требованием о возмещении оплаты Нониашвили вместе с другими активистами участвовал в акциях в поддержку Ахобадзе у Министерства юстиции.



Через несколько дней (после голодовки Тамаза Ахобадзе) Министерство юстиции опубликовало заявление о том, что готово исполнить решение. Но Нониашвили не понравилась тональность заявления, и он разместил на официальной странице Facebook Минюст комментарий, который министерство стерло.



Из-за этого Георгий Нониашвили пожаловался на Министерство юстиции в Городской суд Тбилиси. Юрист утверждал, что стерев комментарий, и заблокировав счет его страницы, государство ограничило ему свободу слова. Поскольку по заявлению Нониашвили, управление социальных сетей со стороны бюджетных органов является административным полномочием.



Дело, связанное с Facebook, вызвало неопределенность в суде первой инстанции. Сначала коллегия по административным делам посчитала, что этот вопрос не был предназначен для ее рассмотрения, и оценил его как частную тяжбу. Коллегия по гражданским делам тоже не сочла рассмотрение дела своей компетенцией.



Спор, возникший между двумя коллегиями, кто должен был рассматривать дело Георгия Нониашвили, решил Верховный суд.



В решении Верховного суда Георгий Нониашвили усматривает жесткую тональность - он прямо указал коллегии административных дел, как должно быть решено это дело.



"В рассматриваемом случае потенциально налицо ограничение Министерством юстиции свободы слова истца, гарантированной конституцией Грузии и статьей 10 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод"- сказано в предписании судей Верховного суда Майи Вачадзе, Нугзара Схиртладзе, и Бесариона Алавидзе, которое Нониашвили передал "Радио Свободе".



По словам Нониашвили, Верховный суд увидел в этом деле нарушение свободы слова.



"Все действия, которые проводят в социальной сети административные органы, можно считать действиями государства. Соответственно, мой комментарий с Facebook страницы Министерства юстиции стер не менеджер социального медиа, а это сделало государство. А если после этого решения административный орган ограничит комментарий гражданина, это будет нарушением закона"- заявил юрист.



По мнению Нониашвили, несмотря на то, что Верховный совет не рассматривал непосредственно содержание комментария, для коллегии административных дел возвращение дела с таким предписанием является важным прецедентом.





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