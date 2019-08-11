

Илиа II: Злые силы хотят отнять у Бога наше новое поколение

11.08.2019 15:22





Хочу обратить особое внимание на нашу молодежь, молодежь умная, мудрая, но злые силы хотят отнять у Бога наше новое поколение, — сказал Католикос — Патриарх всея Грузии Илиа II в воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы.



Патриарх говорил в проповеди о прошлом, настоящем и будущем Грузии.



«Сегодня праздник Эстате (Евстафия) Мцхетского, поздравляю. Сегодня хочу поговорить о нашем прошлом, настоящем и будущем. Прошлое должно быть нашим учителем, мы должны научиться тому, что делать, а чего не делать. Мы прошли через трудные времена, войны, беспорядки, но сохранили истинную веру. Мы благодарим Господа за то, что мы сохранили эту благодать. Сегодня мы снова живем в сложное время, опять неспокойно, но мы должны это выдержать.



Хочу особое внимание уделить нашей молодежи. Молодежь умная, мудрая, но злые силы пытаются оторвать от Бога наше новое поколение. Надеюсь, что наша молодежь выдержит испытание, в котором сегодня пребывает.



Мы пытаемся перенять пример с других стран, но у нас есть такое прошлое, такой опыт, что другие должны брать с нас пример, с нашей молодёжи. Будущее в руках нашей молодежи, и я надеюсь, что она справится.



Мы должны просить Господа о благословении его народа. Дай Господь нам силу и мир, это благодать, данная Богом.



Не пытайтесь брать пример с других, берите пример с наших предков. Наши предки имели мудрость и страх Божий, пусть Божья благодать и милость снизойдут на вас», — сказал Патриарх Илиа II.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





