

Выдвинутый на «Оскар» фильм «Шиндиси» представят в Тбилиси 27 сентября

11.08.2019 15:24





Грузинская премьера фильма «Шиндиси» состоится в Тбилиси 27 сентября. Об этом корреспонденту грузинской службы Радио Свобода сообщил продюсер картины Эдмонд Минашвили.



Фильм «Шиндиси» режиссера Дито Цинцадзе Грузия представит на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Американская киноакадемия уже выбрала дату проведения 92-й по счету церемонии — 9 февраля 2020 года.



Дату для грузинской премьеры авторы фильма выбрали не случайно. Ежегодно 27 сентября в Грузии вспоминают день падения Сухуми. После Тбилиси, в октябре-ноябре, кинопоказы состоятся в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.



«Можно сказать, что это промоушен перед «Оскаром»», — отметил Минашвили.



«Шиндиси» — полнометражный художественный фильм о грузинской деревне, которая пережила войну в 20 веке. Сценарий основан на реальных событиях и историях самоотверженности сельчан и солдат, ставших героями войны между Грузией и Россией в августе 2008 года. Со дня Шиндисской битвы сегодня, 11 августа исполнилось ровно 11 лет.



По словам Минашвили, один из фрагментов фильма продолжительностью 18-20 минут – точно отражает хронометраж боя и фактически является реконструкцией событий.



«В фильме есть три круга шиндисских героев: население, военные и священнослужители, благодаря усилиям которых 16 августа удалось похоронить погибших», — сообщил продюсер.



Примечательно, что до художественного «Шиндиси» Эдмонд Минашвили снял два документальных фильма о тех событиях. Он отмечает, что картина, которую режиссировал Дито Цинцадзе, кардинально отличается от тех работ.



Вместе с Минашвили продюсерами фильма стали Владимир Качарава и Миндия Эсадзе. Оператор: Миндия Эсадзе. Автор сценария: Ираклий Соломанашвили. Производством картины занимались две тбилисские студии: 20 Steps Productions и Free Movie Studio.



Съемки, фильма продолжались 27 дней, и завершились в конце прошлого года. Бюджет картины составил 1,2 миллиона лари (около 410 тысяч долларов).



Что касается «Оскара 2020», то за право стать номинантом в категории «Лучший международный художественный фильм» вместе с «Шиндиси» будут участвовать около 90 картин. В декабре будет обнародован «шорт-лист» из девяти фильмов. Непосредственно за статуэтку поборются пять картин.



За последние годы грузинский фильм попал в пятерку номинантов только однажды. Это произошло в 2015 году, когда Грузия выдвинула на «Оскар» фильм Зазы Урушадзе «Мандарины».



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