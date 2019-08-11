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Более 220 человек задержаны на масштабной акции протеста в Москве
11.08.2019 18:54
Более 220 человек задержаны правоохранителями на вчерашней масштабной акции протеста в Москве.
Сообщается, что участники акции пытались укрыться от правоохранительных органов в церквях и гостиницах. Российские СМИ пишут, что помимо полиции в центр Москвы был стянуты т.н. «зеленые человечки» из спецназа внутренних войск.
По последним данным, в московской акции протеста приняли участие более 60 000 человек. Во время задержаний в Москве российский президент находился в аннексированном Крыму, где Владимир Путин вместе с «Ночными волками» участвовал моторалли в Севастополе.
Демонстрации проходят в российской столице уже несколько недель. Демонстранты протестуют против блокирования участия независимых кандидатов в выборах в Мосгордуму и массовых задержаний активистов в ходе акций протеста.
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