

Более 220 человек задержаны на масштабной акции протеста в Москве

11.08.2019 18:54





Более 220 человек задержаны правоохранителями на вчерашней масштабной акции протеста в Москве.



Сообщается, что участники акции пытались укрыться от правоохранительных органов в церквях и гостиницах. Российские СМИ пишут, что помимо полиции в центр Москвы был стянуты т.н. «зеленые человечки» из спецназа внутренних войск.



По последним данным, в московской акции протеста приняли участие более 60 000 человек. Во время задержаний в Москве российский президент находился в аннексированном Крыму, где Владимир Путин вместе с «Ночными волками» участвовал моторалли в Севастополе.



Демонстрации проходят в российской столице уже несколько недель. Демонстранты протестуют против блокирования участия независимых кандидатов в выборах в Мосгордуму и массовых задержаний активистов в ходе акций протеста.





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