

Молодежная команда ватерполистов Грузии завоевала первую победу на Чемпионате Европы

11.08.2019 21:24





На проходящем в Тбилиси Чемпионате Европы среди юниоров, сборная Грузии до 17-ти лет провела свой первый матч и победила сборную Румынии.



В начале матча румыны вышли вперед с разницей в три мяча, однако после этого грузины забили в ворота соперника семь безответных мячей и держали преимущество до конца матча.



Концовка встречи выдалась довольно напряженной и драматичной. Когда до финального свистка оставалась 21 секунда, счет был 11-10 в пользу грузинской сборной и мячем владели румыны.



Однако гости допустили ошибку в атаке и грузины смогли забить еще один гол.



В итоге матч закончился со счетом 12-10 в пользу грузинских ватерполистов.





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