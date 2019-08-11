

Защита экс-гендиректора «Рустави 2» обжалует решение суда

11.08.2019 21:27





Мы обжалуем решение судьи в апелляции, у нас нет ожиданий, что существующая ситуация изменится, но мы используем все правовые средства», — заявил адвокат Ники Гварамия Дмитрий Садзаглишвили.



«У нас есть 48-часов для обжалования в Тбилисском апелляционном суде. Мы обжалуем не потому, что ожидаем, что Апелляционный суд изменит имеющуюся данность, а для того, чтобы использовать все правовые средства. Что касается обращения в Европейский суд по правам человека в будущем, то естественно, это зависит от многих обстоятельств, в том числе от того, что будет делать обвинение в будущем и как будет действовать судья», — сказал Дмитрий Садзаглишвили.



Садзаглишвили отметил, что Ника Гварамия не отказывается принимать участие в процессуальных действиях. По словам адвоката, Гварамия осознает возможность оказаться в заключении, однако не собирается покидать страну.



«Суд посчитал, что это ограничение не позволит Нике Гварамия скрыться, хотя это не запрет, ему просто нужно разрешение следственного органа. Неясно, как следственный орган может заранее определить, вернется ли в страну Ника Гварамия. Как будет приниматься решение, что в какую-нибудь страну можно выехать, а в другую нельзя? Для меня непонятен этот аргумент, и реально это не устраняет никакие риски. На самом же деле, не существует никакого риска бегства. Гварамия осознает , что может стать заключенным, хоть незаконным, но все же, и считает, что никуда не должен уходить, что должен остаться здесь и продолжить борьбу в той форме и против тех лиц, как это он делал в течение семи лет», — сказал Дмитрий Садзаглишвили.



10 августа судья Тбилисского городского суда Георгий Кератишвили в качестве меры пресечения в отношении бывшего генерального директора «Рустави 2» Ники Гварамия избрал залог в размере 40 000 лари. Кроме того, согласно решению судьи, Нике Гварамия запрещено покидать страну без разрешения правоохранительных органов.



Прокуратура обвиняет Нику Гварамия в преступлении, предусмотренном статьей 220 УК Грузии, которое предполагает использование руководящих и представительских полномочий на предприятии или в иной организации против законных интересов данной организации с целью получения дохода другой организацией, повлекшее значительный ущерб.



По заявлению прокуратуры, в результате злоупотребления Никой Гварамия своими полномочиями телекомпания «Рустави 2» не получила 6 763 510 лари, из-за чего понесла значительный ущерб.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





