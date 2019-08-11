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Гражданин Израиля скончался в кутаисской тюрьме
11.08.2019 21:31
В пенитенциарном учреждении № 2 в Кутаиси скончался гражданин Израиля, сообщает Специальная пенитенциарная служба.
Согласно информации, несколько дней назад по ходатайству Израиля был задержан гражданин Израиля М.М., 1958 года рождения, в отношении которого были начаты экстрадиционные процедуры. В Израиле задержанному было предъявлено обвинение в изнасиловании.
Как отмечается в сообщении, при поступлении в учреждение задержанный не имел жалоб на здоровье, однако во время врачебной консультации сказал, что нервничает из-за нахождения в тюрьме.
«10 августа обвиняемый лег спать в 00:22. В 08:27 сокамерник обнаружил его в бессознательном состоянии и вызвал контролера. 08:30 дежурный врач констатировал смерть», — говорится в сообщении.
О случившемся проинформировано консульство Израиля в Грузии. Начато расследование по статье 116 ч.1 УК Грузии.
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