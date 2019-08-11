

В ходе футбольного матча в Гори умерла одна из болельщиц

11.08.2019 23:11





В Гори, на стадионе им. Тенгиза Бурджанадзе, во время футбольного матча между командами «Дила» (Гори) и «Локомотивом» (Тбилиси), с 40-летней женщиной случился сердечный приступ. Болельщица была перевезена бригадой скорой помощи в больницу, однако спасти ее не удалось.



По заявлению врачей клиники «Гормеди», пациентка была доставлена в больницу с остановкой сердца.



«В течение 40 минут в интенсивном режиме проводились реанимационные мероприятия, однако сердце не заработало. Как заявили близкие пациентки – у женщины отмечалась хроническая патология сердца – дилатационная кардиомиопатия», - заявил клинический директор «Гормеди» Давид Казаишвили.



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