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В ходе футбольного матча в Гори умерла одна из болельщиц
11.08.2019 23:11
В Гори, на стадионе им. Тенгиза Бурджанадзе, во время футбольного матча между командами «Дила» (Гори) и «Локомотивом» (Тбилиси), с 40-летней женщиной случился сердечный приступ. Болельщица была перевезена бригадой скорой помощи в больницу, однако спасти ее не удалось.
По заявлению врачей клиники «Гормеди», пациентка была доставлена в больницу с остановкой сердца.
«В течение 40 минут в интенсивном режиме проводились реанимационные мероприятия, однако сердце не заработало. Как заявили близкие пациентки – у женщины отмечалась хроническая патология сердца – дилатационная кардиомиопатия», - заявил клинический директор «Гормеди» Давид Казаишвили.
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