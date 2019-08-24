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EMC выражает соболезнование в связи с убийством в Берлине Зелимхана Хангошвили
24.08.2019 16:33
В связи со смертью уроженца Панкисского ущелья Грузии Зелимхана Хангошвили, неправительственная организация «Центр обучения и мониторинга прав человека» (EMC) распространила заявление, в котором выразила соболезнование семье погибшего.
«Вчера, 23 августа, в Берлине, когда Зелимхан Хангошвили шел в мечеть на пятничную молитву, в него выстрелил неизвестный, передвигавшийся на велосипеде. Хангошвили погиб на месте до приезда скорой помощи.
В 2001-2005 гг Зелимхан Хангошвили был одним из полевых командиров в ходе российско-чеченской войны.
Интерес российских спецслужб к нему всегда был высоким, о чем свидетельствуют публичные убийства Зелимхана Хангошвили и его других соратников.
28 мая 2015 года в центре Тбилиси на Зелимхана Хангошвили было совершено вооруженное нападение. Неизвестные выстрелили в него 8 раз, когда Хангошвили находился за рулем своего автомобиля, и он случайно избежал смерти. Семья Хангошвили была вынуждена покинуть Грузию и искать убежище в другой стране», — говорится в заявлении правозащитной организации «Центр обучения и мониторинга прав человека».
ЕМС отмечает, что грузинская прокуратура не проявила реального интереса к расследованию факта нападения на Хангошвили в Тбилиси. В организации выразили надежду, что правоохранители ФРГ проведут эффективное расследование и выявят виновных лиц.
Как заявили Первому каналу Грузии в Министерстве иностранных дел страны, консульство Грузии в Германии выясняет детали произошедшего.
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