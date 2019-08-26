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В Марнеульском районе прошел международный мультидисциплинарный фестиваль «Единый Кавказ»


26.08.2019   11:11


В селе Церакви муниципалитета Марнеули 22-25 августа проходил международный мультидисциплинарный фестиваль «Единый Кавказ». В этом году фестиваль принял музыкантов из 10-ти стран, в том числе — Азербайджан, Бенин, Великобритания, Польша, Франция, Грузия, Сенегал, Армения, Украина, Шотландия.

Фестиваль объединяет музыкантов, художников, архитекторов, педагогов и волонтеров со всего мира.

Для фестиваля на месте была благоустроена палаточная зона, где молодые люди могли переночевать. Вместе с тем, были устроены воркшопы и спортивные турниры.

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