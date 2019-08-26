

В Марнеульском районе прошел международный мультидисциплинарный фестиваль «Единый Кавказ»

26.08.2019 11:11





В селе Церакви муниципалитета Марнеули 22-25 августа проходил международный мультидисциплинарный фестиваль «Единый Кавказ». В этом году фестиваль принял музыкантов из 10-ти стран, в том числе — Азербайджан, Бенин, Великобритания, Польша, Франция, Грузия, Сенегал, Армения, Украина, Шотландия.



Фестиваль объединяет музыкантов, художников, архитекторов, педагогов и волонтеров со всего мира.



Для фестиваля на месте была благоустроена палаточная зона, где молодые люди могли переночевать. Вместе с тем, были устроены воркшопы и спортивные турниры.



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