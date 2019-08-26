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GNCC изучит, был ли нарушен закон показом фильмов на Рустави 2 вместо новостного выпуска
26.08.2019 11:35
Комиссия по контролю за коммуникациями Грузии изучит, пустил ли с соблюдением закона в эфир "Рустави 2" разные художественные фильмы вместо информационного выпуска "Курьер". Об этом в ответ на вопрос On.ge сообщила комиссия коммуникаций.
"С целью соблюдения авторских прав, комиссия в рамках мониторинга изучит документацию, связанную с данными фильмами, и отреагирует соответственно закону"- пояснила комиссия.
Вместо "Курьера" последние два дня в эфире шли:
«Серенада»- 21 августа, 12 часов
«Спор»- 21 августа, 15 часов
«Foxcatcher»- 21 августа, 21 часов
«Воры вина» - 22 августа, 15 часов
Художественные фильмы разместили в эфире внепланово, поскольку после ухода журналистов с канала информационный выпуск не выходил. Телевещатели должны иметь право размещать художественные фильмы в эфире. Если такой договоренности не существует, на вещателя возлагается санкция, на первом этапе словестное предупреждение, в случае повторения - финансовая.
В эфире "Рустави 2" информационный выпуск не выходит по сей день.
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