

GNCC изучит, был ли нарушен закон показом фильмов на Рустави 2 вместо новостного выпуска

26.08.2019 11:35





Комиссия по контролю за коммуникациями Грузии изучит, пустил ли с соблюдением закона в эфир "Рустави 2" разные художественные фильмы вместо информационного выпуска "Курьер". Об этом в ответ на вопрос On.ge сообщила комиссия коммуникаций.



"С целью соблюдения авторских прав, комиссия в рамках мониторинга изучит документацию, связанную с данными фильмами, и отреагирует соответственно закону"- пояснила комиссия.



Вместо "Курьера" последние два дня в эфире шли:



«Серенада»- 21 августа, 12 часов

«Спор»- 21 августа, 15 часов

«Foxcatcher»- 21 августа, 21 часов

«Воры вина» - 22 августа, 15 часов



Художественные фильмы разместили в эфире внепланово, поскольку после ухода журналистов с канала информационный выпуск не выходил. Телевещатели должны иметь право размещать художественные фильмы в эфире. Если такой договоренности не существует, на вещателя возлагается санкция, на первом этапе словестное предупреждение, в случае повторения - финансовая.



В эфире "Рустави 2" информационный выпуск не выходит по сей день.



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