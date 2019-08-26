

Послы европейской молодежи организуют культурные мероприятия в Батуми

26.08.2019 11:39





24–25 августа Послы европейской молодежи из Грузии объединят усилия с "Пространством современного искусства" в грузинском городе Батуми, где пройдет концептуальная выставка под названием "Свобода, мир, равенство".



Молодые художники представят свои работы, такие как фотографии, картины, иллюстрации, изделия ручной работы и короткометражный фильм на этом мероприятии. Представители программы ЕС "Креативная Европа - Грузия" представят финансируемые ЕС возможности в творческой индустрии.



В ходе мероприятия состоится публичное обсуждение европейских корней Грузии. Основатель "Книги в Батуми" Мари Коринтели поделится своими взглядами с аудиторией. После этого пройдет показ фильма "Каяйо".



Концепция мероприятия была разработана одним из грузинских Послов европейской молодежи, который решил собрать сообщество местных молодых художников. Целью мероприятия является дальнейшее продвижение дискуссии среди молодежи Батуми о европейских ценностях и о том, как они соответствуют ценностям их страны.



Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь.



Инициатива "Послы европейской молодежи" направлена на развитие сотрудничества и устойчивых связей между молодежью и молодежными организациями из ЕС и его Восточных стран-соседей: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.



Послы европейской молодежи являются движущей силой сети "Молодежь европейских соседей", онлайн платформы для содействия взаимному обмену идеями, информацией и опытом, связанными с ЕС, а также для вовлечения молодежи в информативную деятельность. Она сфокусирована на контактах между людьми и мероприятиях, основанных на диалоге, которые способствуют повышению осведомленности и улучшению восприятия ЕС, а также улучшению оценки его отношений с Восточным соседством.



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