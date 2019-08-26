

Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе заплатили залог по 700 000 лари

26.08.2019 13:48





Учредители «Ти-Би-Си банка» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе заплатили определенный им в качестве меры пресечения залог по 700 000 лари.



Об этом сообщил адвокат Хазарадзе Звиад Кордзадзе.



Напомним, Тбилисский городской суд 26 июля определил в качестве меры пресечения Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе залог по 700 тысяч лари. 24 июля им было официально предъявлено обвинение в легализации группой незаконных доходов в размере 16 664 000 долларов США, что сопровождалось получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии).



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