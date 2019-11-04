

Послы европейской молодежи откроют Евроклуб в Кварели

04.11.2019 10:51





6 ноября Послы европейской молодежи (YEAs) из Грузии откроют "Евроклуб" в государственной школе № 1 в городе Кварели.



Эта идея, озаглавленная "Евроклуб Кварели - путь Ильи в Европу", была предложена Послом европейской молодежи Никой Гурини с целью расширения прав и возможностей молодежи в его регионе Грузии.



Клуб станет площадкой для неформального образования и развития, общественных дискуссий, тренингов и лекций. Он предоставит школьникам и учителям возможность принять участие во внеклассных мероприятиях и узнать больше о ЕС, его общих ценностях с Грузией и отношениях между ЕС и Грузией.



Клуб будет нацелен на продвижение европейских ценностей и поддержку деятельности местных студентов в их сообществах. Он будет основываться на принципах равенства, свободы и справедливости.



Евроклуб был создан в государственной школе Кварели и получил поддержку от Государственного университета Ильи и нескольких спонсоров.



Представительство ЕС в Грузии было приглашено принять участие в церемонии открытия.



Инициатива "Послы европейской молодежи" направлена на развитие сотрудничества и устойчивых связей между молодежью и молодежными организациями из ЕС и его Восточных стран-соседей: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.



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