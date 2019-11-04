

В Тбилиси назвали победителя престижного конкурса поваров Bocuse d’Or Georgia

04.11.2019 12:41





Лучшим поваром Грузии признали Эрика Саркисяна – именно он получил право представлять страну на Международном конкурсе поваров Bocuse d’Or («Золотой Бокюз») во Франции. Об этом сообщает Bocuse d’Or Georgia.



Финал национального отбора престижного конкурса проходил 2 и 3 ноября в тбилисском выставочном центре Expo Georgia. Восемь конкурсантов приготовили по одному блюду для судей. В жюри вошли восемь ведущих шеф-поваров страны, в том числе президент Bocuse d’Or Georgia Леван Кобиашвили.



Эрик Саркисян со своей командой приготовил свиную вырезку по трем технологиям с сезонным гарниром. Второе место Bocuse d’Or Georgia занял Габриэль Циклаури, а третье – Георгий Арабули.



Следующий Bocuse d’Or состоится в Лионе в 2021 году. До этого победитель национального отбора из Грузии отправится на континентальный чемпионат – Bocuse d’Or Europe пройдет в Таллинне (Эстония) 28-29 мая 2020 года.



Конкурс Bocuse d’Or основали во Франции в 1987 году и с тех пор это одно из важнейших событий для гурманов и профессионалов во всем мире. Уже тридцать лет конкурс диктует тенденции в гастрономическом мире и дает шеф-поварам из разных стран возможность проявить свое мастерство, отразить традиции местной кухни и завоевать главную награду Bocuse d’Or.

Конкурс проходит один раз в два года во французском городе Лион и носит имя одного из известнейших поваров XX века, француза Поля Бокюза (Paul Bocuse).



Право на участие в Bocuse d’Or Грузия получила благодаря успешному выступлению на кулинарной выставке Sirha в 2019 году в столице французской гастрономии Лионе.



Для поваров «Золотой Бокюз» — это как «Оскар» для кинематографистов или Олимпийские игры для спортсменов. Победа в конкурсе не только открывает заманчивые перспективы для их участников, но и поднимает культурный престиж страны, привлекая внимание к ее национальной кухне, а также уровню развития сферы гастрономии.



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