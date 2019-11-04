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Владыка Петр покинул Чкондидскую епархию
04.11.2019 15:08
Бывший митрополит Чкондидской епархии владыка Петр покинул епархию. До этого бывший митрополит посетил церковь Успения Богородицы. Вместе с владыкой Петром епархию покинули пять монахинь.
«Мы будем там, где будет владыка Петр», - сказала игуменья Тамар Гамкредлидзе.
Кроме того, Инчхурский храм святого Амбросия Хелая оставил настоятель Андрия Сария.
Прежде, чем покинуть Чкондидскую епархию, владыка Петр провел пресс-конференцию. Он не конкретизировал, где продолжит духовное служение. «Считаю, что мне не за что каяться перед патриархом», - заявил владыка Петр.
По его словам, сейчас он либо должен быть наказан за клевету, либо выдвинутые им обвинения должны быть подтверждены по каноническому закону.
Владыка Петр Цаава заявляет, что готов к любому наказанию.
Напомним, 31 октября владыка Петр Цаава решением Священного Синода был лишен сана архиерея. Он также больше не является членом Синода и распоряжением патриарх определен в монастырь Шиомгвиме.
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