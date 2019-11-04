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У берегов Того пираты похитили грузинского моряка
04.11.2019 22:38
Агентство морского транспорта министерства экономики Грузии подтверждает, что среди похищенных пиратами у берегов Того членов экипажа греческого танкера Elka Aristotle есть грузинский гражданин.
"Во время нападения 4 ноября на танкер пираты похитили четырех из 24 членов экипажа. В частности, среди похищенных - один гражданин Греции, два филиппинца и один грузинский гражданин", сообщили в понедельник вечером журналистам в агентстве.
На данный момент судно находится в порту Ломе в Того.
Как утверждают в ведомстве, представители компании-судовладельца заверили, что над освобождением моряков ведется работа, ожидается, что похитители в ближайшие дни выйдут на связь.
В агентстве мортранспорта Грузии заявили также, что к ситуации с похищением грузинского гражданина уже подключен МИД Грузии.
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