

У берегов Того пираты похитили грузинского моряка

04.11.2019 22:38





Агентство морского транспорта министерства экономики Грузии подтверждает, что среди похищенных пиратами у берегов Того членов экипажа греческого танкера Elka Aristotle есть грузинский гражданин.



"Во время нападения 4 ноября на танкер пираты похитили четырех из 24 членов экипажа. В частности, среди похищенных - один гражданин Греции, два филиппинца и один грузинский гражданин", сообщили в понедельник вечером журналистам в агентстве.



На данный момент судно находится в порту Ломе в Того.



Как утверждают в ведомстве, представители компании-судовладельца заверили, что над освобождением моряков ведется работа, ожидается, что похитители в ближайшие дни выйдут на связь.



В агентстве мортранспорта Грузии заявили также, что к ситуации с похищением грузинского гражданина уже подключен МИД Грузии.



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