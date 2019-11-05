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Три человека арестованы по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетней девушки
05.11.2019 10:42
Сотрудники районного управления Хуло департамента полиции Аджарии МВД задержали трех человек 2000 года рождения — М.Ц., Т.Дж. и Н.И. по обвинению в незаконном лишении свободы.
По информации министерства, преступление предусматривает лишение свободы сроком от семи до 10 лет.
«Следствие установило, что М.Ц., вместе с двумя сообщниками — Т.Дж. и Н.И. в целях женитьбы, незаконно лишил свободы несовершеннолетнюю 2003 года рождения и увез ее на машине в направлении Цалка, через автомобильную дорогу Батуми-Ахалцихе.
Правоохранители задержали всех троих обвиняемых на основании постановления судьи», — говорится в информации.
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