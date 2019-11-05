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Школьные приставы появятся еще в 130 государственных школах Грузии
05.11.2019 14:02
С 2020 года школьные приставы появятся еще в 130 государственных школах Грузии, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта.
С 4 ноября 2019 года школьные приставы начали работать в 15 новых государственных школах в селах Кахети, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети.
На данный момент школьные приставы работают всего в 575 государственных школах Грузии. До конца этого года школьные приставы появятся еще в 13 государственных школах страны.
Всего в Грузии 2085 государственных школ.
Приставы в грузинских школах появились с 2010 года, при президентстве Михеила Саакашвили, в рамках программы «Безопасная школа», разработанной министерством образования.
До 2021 года в Полицейской академии Грузии переподготовят 1,3 тысячи действующих школьных приставов. До начала учебного года 2019-2020 года всем приставам предоставят металлодетекторы.
Кроме того, запланировано усиление центров психологического обслуживания при службе школьных приставов – будет создано восемь региональных центров.
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