

Телеведущий Георгий Габуния обвинил священника в сексуальных домогательствах

11.11.2019 10:09





Телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире рассказал, как стал жертвой домогательств со стороны священника. С шокирующей истории журналист начал выпуск своей авторской программы «Постфактум» на телеканале «Мтавари архи».



По словам Габуния, этот случай произошел «очень-очень много лет назад», когда он был юношей, в храме Святого Георгия, который он посещал впервые. Телеведущий не уточнил, о каком месте идет речь. По всей Грузии функционируют сотни церквей, названные в честь христианского покровителя страны.



Журналист утверждает, что священник предложил ему вместе осмотреть храм, и он согласился.



«Спустя немного времени, абсолютно внезапно я почувствовал, что кто-то коснулся меня спереди… Я подумал, что задел что-то, но оказалось, что вокруг ничего не было. Так я понял, что это был священник, но решил, что во время всех этих размахиваний руками и объяснений его рука просто попала на какое-то место… Когда прошло еще немного времени, я почувствовал очень очевидное прикосновение. Он положил руку, как на скрипку. Это было уже очень очевидное поглаживание… У меня возникло очень странное чувство. Представьте себе, что я в храме, на людях, и тут священник внезапно начинает гладить меня рукой спереди», — рассказал телеведущий.



Габуния говорит, что был крайне смущен и растерян, поэтому не смог отреагировать. Между тем, священник предложил ему продолжить экскурсию и пригласил за алтарь.



«Я подумал: «Что он такого сделает? Посмотрю уже этот алтарь и потом пойду». И, честно говоря, мне было действительно интересно, что там происходит за этим алтарем, потому что в другое время я туда уже никак не попаду… Зашли мы за алтарь. От храма он отличался тем, что там мы остались абсолютно одни – я и священник. Осматриваем, значит, мы все, и в какой-то момент он, видимо, понял, что я напряжен и сказал, чтобы я не стеснялся и потрогал росписи, фрески, почувствовал, какая текстура. Я послушался – приложил руку и в этот же момент руку приложил он. «Приложил» – неправильное название, он схватил одно мое место, как джойстик. Ситуация была такой, что никто бы не смог обмануть себя, будто бы что-то происходит случайно, и я отбросил руку. Не то что отбросил, с трудом оторвал руку, потому что фактически понял, что со священником уже начинается секс прямо на алтаре, что в мои планы никак не входило», — говорит Габуния.



По словам телеведущего, после произошедшего он попытался уйти. «Внезапно, он мне говорит: «Нет, подожди, давай я подниму тебя на колокольню». Видимо, он сказал мне это символически. В действительности он подразумевал и колокольню, и свой «колокол»», — рассказал он.



Габуния рассказал, что, когда они вышли из алтаря, священник подмигнул ему. Телеведущий добавил, что боялся, что другие прихожане что-то заметят, и решил немного задержаться.



«Я был так смущен, так не хотел, чтобы кто-то что-то заметил… Дошел до двери, посмотрел на алтарь и увидел, что этот священник ведет туда уже следующего парня и ведет точно таким же путем, которым привел меня… Понимаете, да? Если за полчаса я стал свидетелем двух случаев – я и еще тот парень – представьте, скольких мальчиков на протяжении лет этот священник так завел за алтарь и скольких поднял на колокольню, в прямом и переносном значении. Что произошло в случае с тем парнем, я не знаю, потому что вышел из этого храма и больше туда не возвращался», — сказал он.



Несмотря на, что Габуния не стал называть имен и не уточнил время, он подчеркнул, что вся эта история – «абсолютная правда».



«Знаю, что кто-то может сказать, что я обманываю – нет. Это абсолютная правда. Возможно, я подошел к этому с каким-то юмором и иронией, но для многих людей это абсолютная трагедия», — добавил журналист.



Монолог Габуния был неслучайным. Тема сексуального насилия и домогательств со стороны священнослужителей стала актуальна после заседания Священного Синода 31 октября. Тогда митрополит Чкондидской епархии, владыка Петре (Цаава) сказал, что «уличил в мужеложестве и педерастии» Грузинскую православную церковь.



Скандал не утихал и продолжал набирать обороты. 5 ноября священник Георгий Схиладзе — бывший студент семинарии и академии Грузинской православной церкви, обвинил члена Священного Синода, митрополита Цилкани и Душети Зосиме в сексуальном притеснении студентов Мцхетской семенарии.



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