

Скандально известный экс-мэр Марнеули стал вице-президентом федерации пауэрлифтинга

11.11.2019 10:42





Экс-мэр Марнеульского района (регион Квемо-Картли) Темур Абазов, обвиняемый в расправе над местным жителем, стал вторым вице-президентом Национальной федерации по пауэрлифтингу. Об этом в «Фейсбуке» сообщил сам Абазов.



Вместе с экс-мэром Марнеули в президиум федерации в настоящее время также входят первый вице-президент Николоз Саралидзе и президент Тамаз Шиошвили.



Абазова и еще двух человек задержали в июне 2018 года в рамках дела о расправе над жителем Марнеули Эльчином Алахвердиевым.



За нецензурные выражения в отношении председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также мэра города, Алахвердиева заставили публично извиниться, обругать свою жену, а затем умыться собственной мочой. Видео с унижениями Алахвердиева было распространено в интернете.



Впоследствии выяснилось, что записи этих кадров предшествовало избиение мужчины. Между тем извиняться в такой форме его заставил именно Абазов.



Абазову предъявили обвинения в «унижающем или нечеловеческом обращении, совершенным чиновником или приравненным к нему лицом» и в «организации незаконного использования или (и) распространения тайны личной жизни в распространяемом тем или иным образом произведении, через интернет, в том числе – социальные сети, массовое вещание или при ином публичном выступлении». Преступление предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.



После семи месяцев заключения, в декабре 2018 года, Руставский городской суд согласился изменить меру пресечения и освободил обвиняемого под залог в размере 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов). Процесс по делу о расправе над Алахвердиевым продолжается.



Абазову приостановили полномочия сразу после задержания, однако официально он перестал занимать должность мэра только в феврале 2019 года. Сам Абазов требовал от районной администрации выплатить ему 32 тысячи лари (10,8 тысячи долларов) — зарплату за семь месяцев, когда он находился в заключении, но все еще числился мэром. В компенсации ему отказали.



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