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Омбудсмен требует признать неконституционным порядок отбора судей Верховного суда
11.11.2019 14:04
Народный защитник Грузии требует признать неконституционным порядок отбора судей Верховного суда. С этим требованием 1-го ноября текущего года омбудсмен Нино Ломджария обратилась с конституционной жалобой в Конституционный суд Грузии.
«Народный защитник считает, что существующий в Высшем совете юстиции порядок отбора кандидатов в судьи Верховного суда для представления парламенту противоречит гарантированному Конституцией Грузии праву граждан занимать публичные должности, а также их праву на доступность справедливого суда и принципу обеспечения независимого и беспристрастного суда», - заявила Нино Ломджария.
Народный защитник особо акцентировала внимание на скрытом и необоснованном принятии решений по вопросу отбора кандидатов, а также – на несуществовании возможности обжалования этих решений.
«Упомянутым порядком отбора не обеспечивается справедливый процесс и те кандидаты, которые удовлетворяют установленным законодательством требованиям, неоправданно ограничиваются в возможности быть отобранными в соответствии со своим профессиональными или иными личностными преимуществами», - заявила народный защитник.
Народный защитник также ходатайствует перед Конституционным судом о том, чтобы до принятия окончательного решения по этому вопросу, действие спорных норм было приостановлено.
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