

Омбудсмен требует признать неконституционным порядок отбора судей Верховного суда

11.11.2019 14:04





Народный защитник Грузии требует признать неконституционным порядок отбора судей Верховного суда. С этим требованием 1-го ноября текущего года омбудсмен Нино Ломджария обратилась с конституционной жалобой в Конституционный суд Грузии.



«Народный защитник считает, что существующий в Высшем совете юстиции порядок отбора кандидатов в судьи Верховного суда для представления парламенту противоречит гарантированному Конституцией Грузии праву граждан занимать публичные должности, а также их праву на доступность справедливого суда и принципу обеспечения независимого и беспристрастного суда», - заявила Нино Ломджария.



Народный защитник особо акцентировала внимание на скрытом и необоснованном принятии решений по вопросу отбора кандидатов, а также – на несуществовании возможности обжалования этих решений.



«Упомянутым порядком отбора не обеспечивается справедливый процесс и те кандидаты, которые удовлетворяют установленным законодательством требованиям, неоправданно ограничиваются в возможности быть отобранными в соответствии со своим профессиональными или иными личностными преимуществами», - заявила народный защитник.



Народный защитник также ходатайствует перед Конституционным судом о том, чтобы до принятия окончательного решения по этому вопросу, действие спорных норм было приостановлено.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





