

На футбольном матче чемпионата Грузии сын вышел на замену отца

11.11.2019 16:03





В матче 34-го тура второго дивизиона Национальной футбольной лиги произошел довольно редкий случай – на поле вместо отца вышел сын, сообщает Общественное телевидение Грузии.



38-летний Георгий Сомхишвили является голкипером кобулетской «Шукуры». На 76-й минуте матча с тбилисским клубом «Шевардени 1906» ему потребовалась замена. К этому моменту тбилисцы уже выигрывали со счетом 0:2. Отца на поле заменил 16-летний Давид Сомхишвили — воспитанник академии «Сабуртало».



У Георгия Сомхишвили есть и другой родственник-футболист – Георгий Абуджария, опорный полузащитник нидерландского клуба «Твенте».





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