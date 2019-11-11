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На футбольном матче чемпионата Грузии сын вышел на замену отца
11.11.2019 16:03
В матче 34-го тура второго дивизиона Национальной футбольной лиги произошел довольно редкий случай – на поле вместо отца вышел сын, сообщает Общественное телевидение Грузии.
38-летний Георгий Сомхишвили является голкипером кобулетской «Шукуры». На 76-й минуте матча с тбилисским клубом «Шевардени 1906» ему потребовалась замена. К этому моменту тбилисцы уже выигрывали со счетом 0:2. Отца на поле заменил 16-летний Давид Сомхишвили — воспитанник академии «Сабуртало».
У Георгия Сомхишвили есть и другой родственник-футболист – Георгий Абуджария, опорный полузащитник нидерландского клуба «Твенте».
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