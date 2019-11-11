

Грузинская турфирма обещает ультраправым путевки в любой конец света, лишь бы убрались

11.11.2019 16:17





Грузинская турфирма Go Egypt пообещала лидерам грузинских ультраправых Левану Васадзе, Сандро Брегадзе и Гие Коркоташвили оплатить путевки в любой конец света. Пост на странице турфирмы в фейсбуке появился после гомофобных акций протеста. Их организаторы выступали против показа в Грузии кинофильма «А потом мы танцевали».



«Если вы решите уехать из этой страны... Да не только в Египет, куда хотите, на любое время - месяцы, да хоть годы или декады!.. Когда хотите, с любым количеством единомышленников... Вы только скажите, только напишите, прошепчите, и мы пригласим, заплатим из собственного кармана, сможем сделать невозможное. Мы оценим ваши заслуги. И тот великий день, когда вы подниметесь в небо и помашете нам белым платочком из иллюминатора самолета, объявим выходным. Примите это предложение», - говорится сообщении.



8 ноября в Тбилиси и Батуми проходили показы фильма грузино-шведского производства «А потом мы танцевали». Активисты и сторонники ультраправых движений, а также верующие обещали сорвать премьеру, произошли столкновения, несколько человек пострадали.





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