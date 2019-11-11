

Потерявших глаз во время разгона митинга 20 июня молодых людей признали пострадавшими

11.11.2019 23:22





После проведения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы, прокуратура Грузии официально признала пострадавшими Майю Гомури, Омара Сехниашвили и Мирзу Липартелиани, говорится в сообщении ведомства.



«В рамках следствия проведены сотни следственных действия – допрошено более 600 лиц, в том числе представители правоохранительных органов. Изучены соответствующие видеоматериалы, отражающие события, происходившие на территории, прилегающей к парламенту», - говорится в сообщении прокуратуры.



Что касается признания пострадавшими других лиц в рамках следствия, решение будет принято после завершения следственных процедур касательно каждого отдельного факта, - подчеркивает прокуратура.



Вечером 20 июня на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси вышли несколько тысяч человек. Оппозицию и общественность возмутило, что российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси для проведения межпарламентской ассамблеи православия, вел заседание из кресла спикера парламента Грузии.



Разгон акции начался после попытки части демонстрантов прорваться через кордоны во двор здания парламента. Против митингующих полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Той ночью с разными травмами в больницы было доставлено 240 человек. Среди пострадавших было и более 30 журналистов. Десятки людей пострадали от резиновых пуль, а двое молодых людей лишились глаза.



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