

Православные священники отказались проводить обряд над погибшим членом церкви партии «Гирчи»

12.11.2019 11:03

"Новости-Грузия"



Партия «Гирчи» распространила сегодня заявление, в котором сообщает, что Грузинская православная церковь отказывается проводить панихиду над погибшим в аварии молодым человеком, из-за того, что он числился священником созданной партией религиозной организации «Библейская свобода».



По данным «Гирчи», молодой человек 5 ноября погиб в аварии в Самтредия, на западе Грузии. Семья пожелала похоронить его с соблюдением православного обычая, что включает проведение заупокойной службы и других процедур. Однако церковь отказалась проводить обряд, ссылаясь на то, что у покойного было оформлено свидетельство «Библейской свободы». Не помогло и то, что партия «Гирчи» представила в патриархию справку о том, что это свидетельство было аннулировано.



«Семья отложила похороны с надеждой на то, что появится духовное лицо, которое проведет обряд над покойным. Из-за этого случая, в воскресенье «Библейская свобода» выдала справку, в которой было указано, что свидетельство о том, что Шако Барамидзе является священнослужителем, аннулировано и скончавшийся больше не числится в священниках нашей церкви», — заявляют в партии.



«Члены семьи погибшего поставили в известность по поводу этой справки как духовных лиц, так и патриархию, и вновь попросили их провести обряд, однако получили еще один отказ. Похороны должны были состояться в субботу, однако его все еще не похоронили, так как семья все еще ищет православного священника, который проведет обряд над покойным», – отмечается в заявлении «Гирчи».



Между тем грузинское издание «Нетгазети» обратилось за комментарием по поводу происходящего к митрополиту Хони и Самтредия Сабе. В беседе с журналистами представитель патриархии сказал: «Поговорите с «Гирчи», они же утверждают, что являются епископами и священниками, пусть идут и сами совершают обряд над своими представителями».



Ультра-либеральная партия «Гирчи» осоновала религиозную организацию «Библейская свобода». Участники этой организации объявляются священниками и получают от партии соответствующие удостоверения. Этот документ особенно востребован у молодых людей в возрасте 18-27 лет, так как позволяет им определенное время уклоняться от обязательного призыва в армию. Согласно грузинскому законодательству, священнослужители освобождаются от службы в армии. Между тем «Гирчи» выступает за отмену обязательного призыва в пользу создания профессиональной армии.



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