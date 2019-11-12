

Задержана мать, принуждавшая детей к сбору милостыни в Тбилиси

12.11.2019 11:42





Сотрудники Главного управления по борьбе с траффикингом и незаконной миграцией Департамента центральной криминальной полиции МВД выявили факт трудовой эксплуатации несовершеннолетних.



По сообщению МВД, при сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, на основании постановления судьи, в Тбилиси задержана И.У. 1984 г.р.



Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемая осуществляла незаконную эксплуатацию труда своих несовершеннолетних детей – М.У. 2006 года рождения и Н.У. 2007 года рождения.



В частности, И.У. путем психологического давления на них принуждала собирать милостыню на проспекте Пекина в Тбилиси. В случае, если подростки не собирали достаточную сумму, мать угрожала детям физической расправой и сексуальным насилием.



Правоохранители в рамках расследования на основании постановления судьи несколько раз осуществили скрытую видео и аудиозапись, а также фотосъемку и скрытое прослушивание телефона, которые подтвердили систематическую эксплуатацию обвиняемой труда несовершеннолетних.



Следствие ведется по подпункту «б» 2-й части ст. 143-прима УК Грузии — торговля несовершеннолетними (траффикинг).



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