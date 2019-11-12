Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержана мать, принуждавшая детей к сбору милостыни в Тбилиси


12.11.2019   11:42


Сотрудники Главного управления по борьбе с траффикингом и незаконной миграцией Департамента центральной криминальной полиции МВД выявили факт трудовой эксплуатации несовершеннолетних.

По сообщению МВД, при сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, на основании постановления судьи, в Тбилиси задержана И.У. 1984 г.р.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет.

«Следствием установлено, что обвиняемая осуществляла незаконную эксплуатацию труда своих несовершеннолетних детей – М.У. 2006 года рождения и Н.У. 2007 года рождения.

В частности, И.У. путем психологического давления на них принуждала собирать милостыню на проспекте Пекина в Тбилиси. В случае, если подростки не собирали достаточную сумму, мать угрожала детям физической расправой и сексуальным насилием.

Правоохранители в рамках расследования на основании постановления судьи несколько раз осуществили скрытую видео и аудиозапись, а также фотосъемку и скрытое прослушивание телефона, которые подтвердили систематическую эксплуатацию обвиняемой труда несовершеннолетних.

Следствие ведется по подпункту «б» 2-й части ст. 143-прима УК Грузии — торговля несовершеннолетними (траффикинг).

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна