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Изгнанный из УЕФА за коррупцию Мишель Платини потребовал выплатить ему зарплату и премию


12.11.2019   12:45
Newsru.com


Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини обратился в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате в УЕФА.

По данным L'Équipe, сумма иска составляет 7,2 миллиона евро, из них 5,5 миллиона - задолженность по зарплате. Остальное - премиальные, предусмотренные его контрактом, а также возмещение затрат на услуги юристов.

64-летний Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности на восемь лет по подозрению в коррупции.

Срок дисквалификации француза истек в октябре, поскольку суд частично удовлетворил его апелляцию, сократив отстранение до четырех лет.

Основанием для отлучения Платини от футбола стал незаконный перевод ему в 2011 году двух миллионов швейцарских франков бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером. Последний также получил от комитета по этике восьмилетний бан, который не был сокращен арбитражным судом.

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