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В Грузии шестерым врачам пожизненно приостановлено право на врачебную деятельность
12.11.2019 14:24
В Грузии 6 врачей пожизненно лишены права на врачебную деятельность. Об этом заявил директор Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Заал Капанадзе.
«В соответствии с законодательством вопрос каждого отдельного врача обсуждался на профессиональном совете по медицинскому регулированию, и некоторым врачам временно было приостановлено право на деятельность. Также было несколько случаев, когда врачи были навсегда лишены права заниматься врачебной деятельностью. Было 6 случаев, когда мы имели дело с очень тяжелым, в том числе, летальным исходом», - отметил Капанадзе.
По его же информации, в течение 4 месяцев в масштабе всей страны в связи с соблюдением условий лицензии-разрешения и технического регламента проверены были более 500 амбулаторных и стационарных учреждений. Оштрафованы более 100 клиник, в 7 случаях же выявлены признаки уголовного преступления и дело передано для изучения правоохранительным ведомствам.
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