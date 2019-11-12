

В Грузии шестерым врачам пожизненно приостановлено право на врачебную деятельность

12.11.2019 14:24





В Грузии 6 врачей пожизненно лишены права на врачебную деятельность. Об этом заявил директор Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Заал Капанадзе.



«В соответствии с законодательством вопрос каждого отдельного врача обсуждался на профессиональном совете по медицинскому регулированию, и некоторым врачам временно было приостановлено право на деятельность. Также было несколько случаев, когда врачи были навсегда лишены права заниматься врачебной деятельностью. Было 6 случаев, когда мы имели дело с очень тяжелым, в том числе, летальным исходом», - отметил Капанадзе.



По его же информации, в течение 4 месяцев в масштабе всей страны в связи с соблюдением условий лицензии-разрешения и технического регламента проверены были более 500 амбулаторных и стационарных учреждений. Оштрафованы более 100 клиник, в 7 случаях же выявлены признаки уголовного преступления и дело передано для изучения правоохранительным ведомствам.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





