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Шота Руставели занимает 9-е место среди лучших писателей всех времен в рейтинге «Ranker»
12.11.2019 18:13
В интернет-опросе на
Первое место в рейтинге занял Уильям Шекспир, второе — Федор Достоевский, дальше следуют — Лев Толстой, Чарльз Диккенс, Гомер, Джон Рональд Руэл Толкин, Джордж Оруэлл и Эдгар Алан По. На девятом месте расположился Шота Руставели, а на десятом — Марк Твен.
«Ranker» — цифровая медиа-компания, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе. На веб-странице проводятся сотни интернет-опросов по разным темам. В месяц сайт имеет 49 млн. уникальных визитеров.
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