

Шота Руставели занимает 9-е место среди лучших писателей всех времен в рейтинге «Ranker»

12.11.2019 18:13





веб-странице «Ranker» Шота Руставели занимает 9-е место среди лучших писателей всех времен.



Первое место в рейтинге занял Уильям Шекспир, второе — Федор Достоевский, дальше следуют — Лев Толстой, Чарльз Диккенс, Гомер, Джон Рональд Руэл Толкин, Джордж Оруэлл и Эдгар Алан По. На девятом месте расположился Шота Руставели, а на десятом — Марк Твен.



«Ranker» — цифровая медиа-компания, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе. На веб-странице проводятся сотни интернет-опросов по разным темам. В месяц сайт имеет 49 млн. уникальных визитеров. В интернет-опросе наШота Руставели занимает 9-е место среди лучших писателей всех времен.Первое место в рейтинге занял Уильям Шекспир, второе — Федор Достоевский, дальше следуют — Лев Толстой, Чарльз Диккенс, Гомер, Джон Рональд Руэл Толкин, Джордж Оруэлл и Эдгар Алан По. На девятом месте расположился Шота Руставели, а на десятом — Марк Твен.«Ranker» — цифровая медиа-компания, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе. На веб-странице проводятся сотни интернет-опросов по разным темам. В месяц сайт имеет 49 млн. уникальных визитеров.



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