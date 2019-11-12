

Тбилиси примет «В» дивизион баскетбольного чемпионата Европы до 20-ти лет

12.11.2019 20:52





Тбилиси примет «В» дивизион чемпионата Европы до 20-ти лет. Данное решение было принято на заседании исполнительного совета FIBA Европы.



Турнир будет достаточно представительным, где между собой сразятся сборные 22-х стран континента. На чемпионате Европы, конечно, выступит и сборная Грузии.



По словам президента Федерации баскетбола Грузии Пааты Гураспаули, данное решение обусловил тот факт, что в 2021 году Тбилиси примет одну из групп «Евробаскета.



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