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Тбилиси примет «В» дивизион баскетбольного чемпионата Европы до 20-ти лет
12.11.2019 20:52
Тбилиси примет «В» дивизион чемпионата Европы до 20-ти лет. Данное решение было принято на заседании исполнительного совета FIBA Европы.
Турнир будет достаточно представительным, где между собой сразятся сборные 22-х стран континента. На чемпионате Европы, конечно, выступит и сборная Грузии.
По словам президента Федерации баскетбола Грузии Пааты Гураспаули, данное решение обусловил тот факт, что в 2021 году Тбилиси примет одну из групп «Евробаскета.
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