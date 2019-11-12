

Грузия проводила в последний путь известного футболиста Пируза Кантеладзе

12.11.2019 22:56









12 ноября тысячи жителей Тбилиси и других городов Грузии пришли проститься с именитым футболистом, среди них были как ветераны грузинского футбола, так и действующие спортсмены, руководители Федерации футбола, спортивных организаций и общественности, парламента и правительства Грузии, мэр Тбилиси, бывший футболист тбилисского и киевского " Динамо " и итальянского "Милана" Каха Каладзе, а также специально прилетевший из Киева друг Кантеладзе, известный грузинский футболист, бывший защитник "Динамо" Тбилиси,юношеской сборной СССР, "Торпедо" Кутаиси и "Динамо" Ленинград Резо Чохонелидзе( с 1996 года он работал менеджером и селекционером "Милана" по странам Африки, Южной Америки и Восточной Европы, с 2007 года- генеральный директор киевского "Динамо").



На поминальном вечере памяти Пируза Кантеладзе, прошедшем 12 ноября, его одноклассник, товарищ по команде "ФШМ" Тбилиси Тенгиз Цурцумия отметил, что "с самого детства Пируз активно занимался спортом- прыжками в высоту, баскетболом,но его стихией был футбол". "В 1966 году в составе "ФШМ" Тбилиси мы выиграли Чемпионат СССР среди юношей- я был капитаном этой команды, а Пируз -лучшим защитником Чемпионата, его вскоре пригласили в "Динамо" Тбилиси и в юношескую сборную СССР. Я горжусь тем,что мы дружили с детства до последнего дня его жизни",-сказал Цурцумия.



Пируз Григорьевич Кантеладзе родился 4 января 1949 года в Тбилиси, начал путь в большой футбол в "Юном динамовце" Тбилиси, где его тренерами Григол Гагуа, Омар Ушверидзе и Виктор Бережной. Затем Пируз играл за "ФШМ" Тбилиси под руководством знаменитого тренера Владимира Элошвили, в 1966 году эта команда стала чемпионом СССР среди юношей, с 1967 года Пируз играл в "Динамо" Тбилиси. В 1967 году ЧЕ среди юношей прошел в Турции, в матчах группового этапа в Анкаре сборная СССР победила Швецию (2:1), Румынию (2:0) и вничью 0:0 сыграла с ГДР. В полуфинале юноши СССР выиграли в Стамбуле у Турции (2:1), в финале там же в Стамбуле победили Англию(1:0 ). В той сборной СССР играли трое грузинских футболистов -защитники Пируз Кантеладзе и Реваз Чохонелидзе и форвард Леван Нодия..Все трое потом успешно выступали в чемпионате СССР , а Л. Нодия и П. Кантеладзе в составе "Динамо" Тбилиси играли также в европейских клубных турнирах.



Леван Нодия, успешно игравший за "Торпедо" Кутаиси ( 1966-1967) и "Динамо"Тбилиси (1967-1975), а затем работавший тренером, сказал автору этих строк, что "на ЧЕ 1967 в Турции Кантеладзе сыграл важную роль в успешном выступлении сборной СССР". По его словам, "матчи в Анкаре и Стамбуле были очень сложными, нашими соперниками были сборные, укомплектованные талантливыми футболистам". " В полуфинальном поединке с Турцией около 40 тысяч зрителей , заполнивших стадион "Мидхат-паша", весь матч мощно поддерживали хозяев, но юношеская команда СССР, в составе которой на этом чемпионате отлично играли вратарь Юрий Дегтярев и Леонид Шмуц, защитники Пируз Кантеладзе, Резо Чохонелидзе и Владимир Долбоносов полузащитники Александр Аверьянов и Антолий Масляев, в нападении со мной вместе прекрасно играл Николай Смольников, сумела в этих сложных условиях победить Турцию",- отметил Леван Нодия. Он подчеркнул, что финале юношеская сборная СССР выиграла у Англии-фаворита ЧЕ. В составе англичан в тот день играли будущие звезды мирового футбола- голкипер Питер Шилтон, форвард Брайн Кидд и другие. "Когда видел, что в обороне Пируз, я был спокоен, он был надежным защитником, прекрасным товарищем, его любили и в сборной, и в динамовском клубе, он пользовался уважением со стороны тренеров, а зрители восхищались его умением красиво выигрывать воздушные дуэли и тем самым спасать команду от верных голов",- рассказал Леван Нодия.



Бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР, Обладатель Кубка Кубков Европейских стран 1981 года,бронзовый призер Олимпиады 1980 , участник ЧМ 1982 и 1986 годов Александр Чивадзе отметил, что "рост Пируза (194 см), умение играть головой, его спокойствие на поле, его особая манера передвижения на поле вызывала особые симпатии и специалистов, и поклонников футбола". "Когда я стал игроком тбилисского "Динамо"( 1973 год), то близко познакомился с Пирузом.Он был не только надежным и классным футболистом, но удивительно добрым человеком, всегда отличался особым вниманием и теплом по отношению к дебютантам тбилисского "Динамо", к молодым футболистам, ко мне лично, мы за это его особо уважали. Я и Пируз несколько лет вместе играли в обороне команды, когда я подключался к атакам, он всегда меня страховал",- вспоминает Чивадзе.



Он отметил, что "хорошо помнит финал Кубка СССР в Москве 3 сентября 1976 года". "До этого динамовцы пять раз выходили в финал Кубка СССР (1936,1937, 1946, 1960, 1970, 1980 ) и ни разу не смогли завоевать звание победителя, в 1976 году в финале мы уверенно переиграли ереванский "Арарат"(3:0),который до этого дважды завоевывал Кубок СССР-в 1973 и 1975 годах. Счет в первом тайме открыл Дато Кипиани, во втором тайме второй мяч в ворота соперника забил Пируз Кантеладзе-в штрафной площадке "Арарата" сбили Вову Гуцаева, не каждый решился бы взять на себя ответственность бить пенальти - Пируз решился и забил, третий, последний, мяч "Арарату" провел Реваз Челебадзе",- отмечает Чивадзе, которому тогда было 21 год и он сыграл весь финальный матч Кубка СССР. В тот день динамовцы Тбилиси впервые стали Обладателями Кубка СССР, второй раз Кубок они взяли в 1979 году.



Пируз забил важный гол и в матче Кубка УЕФА. 29 сентября 1976 года, когда в Тбилиси состоялось торжественное открытие нового стадиона "Динамо", в присутствии 80 тысяч зрителей динамовцы со счетом 3:0 выиграли у "Кардифф-сити". Первый гол в конце первого тайма забил Владимир Гуцаев, второй мяч на 73-ой минуте провел Давид Кипиани, третий, очень важный гол забил Пируз Кантеладзе:на 80-ой минуте гости сбили Зураба Церетели, Пируз спокойно и четко пробил.. Первый матч в Уэльсе завершился победой хозяев со счетом 1:0, по итогам двух встреч "Динамо" вышло в следующий раунд Кубка УЕФА и в этом свою заметную роль сыграл Пируз.



Знаменитый капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года и ЧМ 1966 года Муртаз Хурцилава рассказывает, как Пируз в 1967 году пришел в команду. "Я как защитник очень обрадовался, когда в "Динамо" появился такой высокорослый футболист как Пируз. До этого мы много раз слышали о том, что растет перспективный высокорослый защитник , который успешно играет за юношескую сборную Грузии и СССР, когда он пришел в "Динамо", мы помогли ему как могли, он быстро вжился в команду , он быстро стал очень любимым футболистом и для игроков, и для зрителей",- отмечает Муртаз. Он сказал, что "тогда попасть в "Динамо" Тбилиси было очень сложно, была сильная конкуренция и Пируз быстро сумел утвердиться в основном составе команды". "Мы потеряли отличного футболиста и прекрасного человека, Пируз навсегда останется в сердцах людей, в истории нашего футбола",- отметил Хурцилава.



Тенгиз Пачкория



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Фото: Р.Челебадзе, Д.Кипиани и П.Кантеладзе, фото из архива Р. Челебадзе 12 ноября в Тбилиси состоялись похороны известного футболиста Пируза Григорьевича Кантеладзе . Он в течение 12 лет играл за "Динамо" Тбилиси( 1967-1979), становился чемпионом СССР(1978) , дважды Обладателем Кубка СССР( 1976, 1979), несколько раз обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионатов СССР, а в 1973 году в составе динамовцев выиграл в Испании престижный тогда Кубок Каравеллы, победив в полуфинале мадридский "Атлетико" (0:0, по пенальти 4:2, один гол с пенальти забил Кантеладзе), а в финале -лиссабонскую "Бенфику" со счетом 3:1 (два гола забил Владимир Гуцаев, один Давид Кипиани). В 1967 году в составе юношеской сборной СССР Пируз стал Чемпионом Европы среди сборных до 18 лет.12 ноября тысячи жителей Тбилиси и других городов Грузии пришли проститься с именитым футболистом, среди них были как ветераны грузинского футбола, так и действующие спортсмены, руководители Федерации футбола, спортивных организаций и общественности, парламента и правительства Грузии, мэр Тбилиси, бывший футболист тбилисского и киевского " Динамо " и итальянского "Милана" Каха Каладзе, а также специально прилетевший из Киева друг Кантеладзе, известный грузинский футболист, бывший защитник "Динамо" Тбилиси,юношеской сборной СССР, "Торпедо" Кутаиси и "Динамо" Ленинград Резо Чохонелидзе( с 1996 года он работал менеджером и селекционером "Милана" по странам Африки, Южной Америки и Восточной Европы, с 2007 года- генеральный директор киевского "Динамо").На поминальном вечере памяти Пируза Кантеладзе, прошедшем 12 ноября, его одноклассник, товарищ по команде "ФШМ" Тбилиси Тенгиз Цурцумия отметил, что "с самого детства Пируз активно занимался спортом- прыжками в высоту, баскетболом,но его стихией был футбол". "В 1966 году в составе "ФШМ" Тбилиси мы выиграли Чемпионат СССР среди юношей- я был капитаном этой команды, а Пируз -лучшим защитником Чемпионата, его вскоре пригласили в "Динамо" Тбилиси и в юношескую сборную СССР. Я горжусь тем,что мы дружили с детства до последнего дня его жизни",-сказал Цурцумия.Пируз Григорьевич Кантеладзе родился 4 января 1949 года в Тбилиси, начал путь в большой футбол в "Юном динамовце" Тбилиси, где его тренерами Григол Гагуа, Омар Ушверидзе и Виктор Бережной. Затем Пируз играл за "ФШМ" Тбилиси под руководством знаменитого тренера Владимира Элошвили, в 1966 году эта команда стала чемпионом СССР среди юношей, с 1967 года Пируз играл в "Динамо" Тбилиси. В 1967 году ЧЕ среди юношей прошел в Турции, в матчах группового этапа в Анкаре сборная СССР победила Швецию (2:1), Румынию (2:0) и вничью 0:0 сыграла с ГДР. В полуфинале юноши СССР выиграли в Стамбуле у Турции (2:1), в финале там же в Стамбуле победили Англию(1:0 ). В той сборной СССР играли трое грузинских футболистов -защитники Пируз Кантеладзе и Реваз Чохонелидзе и форвард Леван Нодия..Все трое потом успешно выступали в чемпионате СССР , а Л. Нодия и П. Кантеладзе в составе "Динамо" Тбилиси играли также в европейских клубных турнирах.Леван Нодия, успешно игравший за "Торпедо" Кутаиси ( 1966-1967) и "Динамо"Тбилиси (1967-1975), а затем работавший тренером, сказал автору этих строк, что "на ЧЕ 1967 в Турции Кантеладзе сыграл важную роль в успешном выступлении сборной СССР". По его словам, "матчи в Анкаре и Стамбуле были очень сложными, нашими соперниками были сборные, укомплектованные талантливыми футболистам". " В полуфинальном поединке с Турцией около 40 тысяч зрителей , заполнивших стадион "Мидхат-паша", весь матч мощно поддерживали хозяев, но юношеская команда СССР, в составе которой на этом чемпионате отлично играли вратарь Юрий Дегтярев и Леонид Шмуц, защитники Пируз Кантеладзе, Резо Чохонелидзе и Владимир Долбоносов полузащитники Александр Аверьянов и Антолий Масляев, в нападении со мной вместе прекрасно играл Николай Смольников, сумела в этих сложных условиях победить Турцию",- отметил Леван Нодия. Он подчеркнул, что финале юношеская сборная СССР выиграла у Англии-фаворита ЧЕ. В составе англичан в тот день играли будущие звезды мирового футбола- голкипер Питер Шилтон, форвард Брайн Кидд и другие. "Когда видел, что в обороне Пируз, я был спокоен, он был надежным защитником, прекрасным товарищем, его любили и в сборной, и в динамовском клубе, он пользовался уважением со стороны тренеров, а зрители восхищались его умением красиво выигрывать воздушные дуэли и тем самым спасать команду от верных голов",- рассказал Леван Нодия.Бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР, Обладатель Кубка Кубков Европейских стран 1981 года,бронзовый призер Олимпиады 1980 , участник ЧМ 1982 и 1986 годов Александр Чивадзе отметил, что "рост Пируза (194 см), умение играть головой, его спокойствие на поле, его особая манера передвижения на поле вызывала особые симпатии и специалистов, и поклонников футбола". "Когда я стал игроком тбилисского "Динамо"( 1973 год), то близко познакомился с Пирузом.Он был не только надежным и классным футболистом, но удивительно добрым человеком, всегда отличался особым вниманием и теплом по отношению к дебютантам тбилисского "Динамо", к молодым футболистам, ко мне лично, мы за это его особо уважали. Я и Пируз несколько лет вместе играли в обороне команды, когда я подключался к атакам, он всегда меня страховал",- вспоминает Чивадзе.Он отметил, что "хорошо помнит финал Кубка СССР в Москве 3 сентября 1976 года". "До этого динамовцы пять раз выходили в финал Кубка СССР (1936,1937, 1946, 1960, 1970, 1980 ) и ни разу не смогли завоевать звание победителя, в 1976 году в финале мы уверенно переиграли ереванский "Арарат"(3:0),который до этого дважды завоевывал Кубок СССР-в 1973 и 1975 годах. Счет в первом тайме открыл Дато Кипиани, во втором тайме второй мяч в ворота соперника забил Пируз Кантеладзе-в штрафной площадке "Арарата" сбили Вову Гуцаева, не каждый решился бы взять на себя ответственность бить пенальти - Пируз решился и забил, третий, последний, мяч "Арарату" провел Реваз Челебадзе",- отмечает Чивадзе, которому тогда было 21 год и он сыграл весь финальный матч Кубка СССР. В тот день динамовцы Тбилиси впервые стали Обладателями Кубка СССР, второй раз Кубок они взяли в 1979 году.Пируз забил важный гол и в матче Кубка УЕФА. 29 сентября 1976 года, когда в Тбилиси состоялось торжественное открытие нового стадиона "Динамо", в присутствии 80 тысяч зрителей динамовцы со счетом 3:0 выиграли у "Кардифф-сити". Первый гол в конце первого тайма забил Владимир Гуцаев, второй мяч на 73-ой минуте провел Давид Кипиани, третий, очень важный гол забил Пируз Кантеладзе:на 80-ой минуте гости сбили Зураба Церетели, Пируз спокойно и четко пробил.. Первый матч в Уэльсе завершился победой хозяев со счетом 1:0, по итогам двух встреч "Динамо" вышло в следующий раунд Кубка УЕФА и в этом свою заметную роль сыграл Пируз.Знаменитый капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года и ЧМ 1966 года Муртаз Хурцилава рассказывает, как Пируз в 1967 году пришел в команду. "Я как защитник очень обрадовался, когда в "Динамо" появился такой высокорослый футболист как Пируз. До этого мы много раз слышали о том, что растет перспективный высокорослый защитник , который успешно играет за юношескую сборную Грузии и СССР, когда он пришел в "Динамо", мы помогли ему как могли, он быстро вжился в команду , он быстро стал очень любимым футболистом и для игроков, и для зрителей",- отмечает Муртаз. Он сказал, что "тогда попасть в "Динамо" Тбилиси было очень сложно, была сильная конкуренция и Пируз быстро сумел утвердиться в основном составе команды". "Мы потеряли отличного футболиста и прекрасного человека, Пируз навсегда останется в сердцах людей, в истории нашего футбола",- отметил Хурцилава.Тенгиз Пачкория=================-Фото: Р.Челебадзе, Д.Кипиани и П.Кантеладзе, фото из архива Р. Челебадзе



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