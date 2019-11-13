

Грузинский футболист признан лучшим игроком очередного тура чемпионата Азербайджана

13.11.2019 10:48





Грузинский полузащитник «Габалы» Мераб Гигаури признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Азербайджана. Об этом сообщает официальный веб-сайт Азербайджанской профессиональной футбольной лиги.



В то же время Гигаури вместе с товарищем по команде Давидом Волковым был включен в символическую команду тура. В 11-м туре премьер-лиги «Габала» победила одного из лидеров чемпионата — «Сабаил» со счетом 3:0, благодаря хорошей игре грузин. Волков отметился дублем, Гигаури же не позволил сопернику разыграться в полузащите.



Согласно официальному сайту Азербайджанской профессиональной футбольной лиги, по статистике «Instat Sport», полузащитник «Габалы» набрал 319 очков, что является лучшим показателем тура. Давид Волков занял второе место с 313 очками.



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