

В Тбилиси избит известный грузинский нейрохирург

20.11.2019 12:34





В Тбилисской центральной больнице избили известного нейрохирурга Георгия Магалашвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



По предварительной информации, на врача напал родственник пациента.



«Я очень зол. Все общество переживает за судьбу Важи Гаприндашвили и в это время, здесь в Тбилиси, в известной клинике какой-то дикарь избивает заслуженного врача, который спас и вылечил тысячи людей. Виновный должен быть наказан показательно», — написал член партии «Европейская Грузия» Зураб Чиаберашвили на своей странице в «Фейсбуке».



По словам Чиаберашвили, врач уже дал показания полиции и позднее сам сделает заявление для СМИ.



Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в министерстве внутренних дел, следствие начато по 126 статье УК Грузии – насилие. Это преступление наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.



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