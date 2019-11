Сегодня пройдет финальное шоу Детского Евровидения 2019

24.11.2019 14:31





Сегодня в 19:00 по Тбилиси зрители Первого канала смогут посмотреть в прямом эфире масштабное шоу для детей «Евровидение-2019».



Большой финал под лозунгом «Share the Joy» («Поделись радостью») пройдет на «Арена Гливице» в Польше. В концерте выступят 19 финалистов.



Конкурсант от Грузии Георгий Ростиашвили исполнит песню композитора Дато Евгенидзе «Хотим любить» (We need Love). Клип на песню снял режиссер Заза Орашвили, художник — Шако Попиашвили. В видеоролике также задействованы участники нынешнего сезона грузинского музыкального конкурса «Ранина».



Зрители могут принять участие в онлайн-голосовании конкурса Детского Евровидения на сайте Junioreurovision.tv.



Самое главное, что вы можете проголосовать и за Грузию. Неважно, где вы живете. Онлайн-голосование продолжится в течение дня до начала конкурса, и возобновится через 15 минут после того выступления последнего участника шоу.



