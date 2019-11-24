Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня пройдет финальное шоу Детского Евровидения 2019


24.11.2019   14:31


Сегодня в 19:00 по Тбилиси зрители Первого канала смогут посмотреть в прямом эфире масштабное шоу для детей «Евровидение-2019».

Большой финал под лозунгом «Share the Joy» («Поделись радостью») пройдет на «Арена Гливице» в Польше. В концерте выступят 19 финалистов.

Конкурсант от Грузии Георгий Ростиашвили исполнит песню композитора Дато Евгенидзе «Хотим любить» (We need Love). Клип на песню снял режиссер Заза Орашвили, художник — Шако Попиашвили. В видеоролике также задействованы участники нынешнего сезона грузинского музыкального конкурса «Ранина».

Зрители могут принять участие в онлайн-голосовании конкурса Детского Евровидения на сайте Junioreurovision.tv.

Самое главное, что вы можете проголосовать и за Грузию. Неважно, где вы живете. Онлайн-голосование продолжится в течение дня до начала конкурса, и возобновится через 15 минут после того выступления последнего участника шоу.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна