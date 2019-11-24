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Сегодня пройдет финальное шоу Детского Евровидения 2019
24.11.2019 14:31
Сегодня в 19:00 по Тбилиси зрители Первого канала смогут посмотреть в прямом эфире масштабное шоу для детей «Евровидение-2019».
Большой финал под лозунгом «Share the Joy» («Поделись радостью») пройдет на «Арена Гливице» в Польше. В концерте выступят 19 финалистов.
Конкурсант от Грузии Георгий Ростиашвили исполнит песню композитора Дато Евгенидзе «Хотим любить» (We need Love). Клип на песню снял режиссер Заза Орашвили, художник — Шако Попиашвили. В видеоролике также задействованы участники нынешнего сезона грузинского музыкального конкурса «Ранина».
Зрители могут принять участие в онлайн-голосовании конкурса Детского Евровидения на сайте Junioreurovision.tv.
Самое главное, что вы можете проголосовать и за Грузию. Неважно, где вы живете. Онлайн-голосование продолжится в течение дня до начала конкурса, и возобновится через 15 минут после того выступления последнего участника шоу.
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