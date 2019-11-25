|
|
|
Движение «Шецвале» проводит акцию у офиса «Грузинской мечты»
25.11.2019 10:56
Представители гражданского движения «Шецвале» («Измени») с транспарантами и гудками пришли к офису «Грузинской мечты». «Бидзина, мы снова пришли» - такими выкриками активисты требуют от правящей партии выполнить обещания и заявляют, что сочтут цель достигнутой только в случае назначения досрочных пропорциональных выборов.
У офиса «Грузинской мечты», где начинается заседание большинства, активисты устроили т.н. коридор позора и ожидают представителей большинства.
У офиса партии мобилизованы правоохранители.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна