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Движение «Шецвале» проводит акцию у офиса «Грузинской мечты»


25.11.2019   10:56


Представители гражданского движения «Шецвале» («Измени») с транспарантами и гудками пришли к офису «Грузинской мечты». «Бидзина, мы снова пришли» - такими выкриками активисты требуют от правящей партии выполнить обещания и заявляют, что сочтут цель достигнутой только в случае назначения досрочных пропорциональных выборов.

У офиса «Грузинской мечты», где начинается заседание большинства, активисты устроили т.н. коридор позора и ожидают представителей большинства.

У офиса партии мобилизованы правоохранители.

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