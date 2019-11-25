

Движение «Шецвале» проводит акцию у офиса «Грузинской мечты»

25.11.2019 10:56





Представители гражданского движения «Шецвале» («Измени») с транспарантами и гудками пришли к офису «Грузинской мечты». «Бидзина, мы снова пришли» - такими выкриками активисты требуют от правящей партии выполнить обещания и заявляют, что сочтут цель достигнутой только в случае назначения досрочных пропорциональных выборов.



У офиса «Грузинской мечты», где начинается заседание большинства, активисты устроили т.н. коридор позора и ожидают представителей большинства.



У офиса партии мобилизованы правоохранители.



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