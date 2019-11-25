

Представитель Грузии занял 14-е место в конкурсе детского «Евровидения»

25.11.2019 11:41





Представительница Польши Вики Габор (Viki Gabor) с песней Superhero выиграла детский конкурс песни «Евровидение» 2020 года. Конкурсантка получила 278 баллов.



Представитель Грузии Георгий Ростиашвили получил 69 баллов и вышел на 14 место.



Детский конкурс песни «Евровидение-2019» принимала Польша. Грузинский участник выступал под номером 6. Ростиашвили исполнил конкурсную песню Дато Евгенидзе «Нам нужна любовь» (We need Love).



В детском конкурс песни «Евровидение-2019» участвовали представители 19 стран.



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