|
|
|
Представитель Грузии занял 14-е место в конкурсе детского «Евровидения»
25.11.2019 11:41
Представительница Польши Вики Габор (Viki Gabor) с песней Superhero выиграла детский конкурс песни «Евровидение» 2020 года. Конкурсантка получила 278 баллов.
Представитель Грузии Георгий Ростиашвили получил 69 баллов и вышел на 14 место.
Детский конкурс песни «Евровидение-2019» принимала Польша. Грузинский участник выступал под номером 6. Ростиашвили исполнил конкурсную песню Дато Евгенидзе «Нам нужна любовь» (We need Love).
В детском конкурс песни «Евровидение-2019» участвовали представители 19 стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна