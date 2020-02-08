

Русификация в школах оккупированного Ахалгори - директоров двух школ уволили по национальному признаку

08.02.2020 20:23

Civil Georgia



Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства заявил 7 февраля, что несколько дней назад в Цхинвальском регионе были уволены два директора школ из числа этнических грузин.



По информации Аппарата государственного министра, увольнение директора Средней школы № 1 оккупированного Ахалгори Нино Амиранашвили и директора Средней школы села Икоти Мзии Псутури «является еще одним доказательством репрессий, которые осуществляет оккупационный режим, в том числе, в системе образования».



«В целом, проблема заключается в том, что как и в Гали, так и в Ахалгори ученики не имеют возможности получать образование на своем родном языке, и, к сожалению, ситуация там постепенно ухудшается», — заявила государственный министр Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, этот факт является продолжением дискриминации местных жителей Ахалгори, часть которых уже покинула оккупированный регион. «Это не только ограничения на преподавание грузинского языка и преподавание на грузинском языке, но и репрессивные действия против персонала школы», — заявила Цихелашвили.



По ее словам, она поднимет этот вопрос на предстоящей встрече с сопредседателями Женевских международных дискуссий. Встреча состоится в Тбилиси на следующей неделе.



По сообщению Аппарата государственного министра, «процесс русификации активно продолжается, и уже в течение 6 лет в 7 грузинских школах учебный процесс постепенно переходит на русский язык, что наносит существенный ущерб качеству образования грузинских учеников».



Кроме того, после закрытия пунктов пересечения с сентября прошлого года 10 учителей ахалгорских школ остаются на территории, контролируемой Тбилиси, и им не разрешают пересечь линию оккупации.



В течение последних трех лет правительства оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона заменили преподавание на грузинском языке русскоязычным обучением в оставшихся грузинских школах Гальского и Ахалгорского районов.



Кетеван Цихелашвили заявила в конце 2018 года, что до 90-х годов в Гальском районе было 58 школ, в том числе, 52 грузинских, 2 русских, 3 грузинско-русских и 1 грузинско-абхазская. 31 грузинская школа, которые остались после войны 1992-1993 гг. в Гали, постепенно были переведены на русскоязычное обучение. В 2015 году были упразднены оставшиеся 11 грузинских школ.





Министерство иностранных дел Грузии заявило в 2017 году, что в учебные планы 11 школ, которые ранее были полностью грузинскими, были внесены существенные изменения. С первого по четвертый классы было введено обучение русскому языку, а позже обучение стало полностью русскоязычным.



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