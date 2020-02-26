

Американский генерал Тод Уолтерс об оккупации Грузии со стороны России

26.02.2020 16:29

Civil Georgia



Американский генерал Тод Уолтерс, который в настоящее время является командующим Высшего командования Сил союзников НАТО в Европе (SACEUR) и Командования Сил США в Европе (USEUCOM), во время выступления в Комитете по вооруженным силам Сената США 25 февраля, наряду с другими вопросам говорил также и об оккупации Грузии со стороны России.



В ходе своего выступления американский генерал отметил, что «путем манипулирования региональной напряженностью и текущими военными конфликтами, Кремль воздействует на страны Южного Кавказа всеми доступными инструментами».



«Россия сохраняет рычаги воздействия на Грузию посредством оккупации Абхазии и Южной Осетии, в том числе, попытками изменения административных пограничных линий оккупированных территорий, вмешательства в перемещение людей и товаров на суверенной территории Грузии и усложнения стремления Грузии к вступлению в НАТО», — заявил он.



По словам генерала Уолтерса, с помощью своих марионеток и вспомогательных сил Россия пытается ослабить, разделить и запугать союзников и партнеров США, для чего прибегает к скрытым и вредительским действиям.



Говоря о Грузии, как о «твердом партнере и контрибьюторе в глобальную безопасность», американский генерал заявил, что страна является крупнейшим контрибьютором, не входящим в НАТО, в Миссии твердой поддержки в Афганистане, и что участие 870 грузинских военнослужащих в операциях США является подтверждением сильного стратегического партнерства между США и Грузией.



Генерал Уолтерс сказал, что USEUCOM помогает Вооруженным силам Грузии в подготовке к этой миссии посредством Программы подготовки к Миссии твердой поддержки. Он также добавил, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии путем улучшения ее возможностей, чтобы у страны были Силы обороны с высокими возможностями посредством Программы готовности обороны.



Американский генерал также отметил, что прочные военные отношения USEUCOM с коллегами по всей Европе, включая грузинских коллег, являются признаком приверженности США этим отношениям.



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