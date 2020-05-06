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В Цхинвальском регионе выявлен первый инфицированный коронавирусом
06.05.2020 13:16
В Цхинвальском регионе Грузии, оккупированном Россией выявили первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который въехал 30 апреля из РФ.
"Он находился на карантине, после чего у него поднялась температура, проведен тест и он оказался положительным, мужчина изолирован в инфекционной больнице в отдельный бокс", - сообщила на заседании штаба главный санитарный врач Марина Кочиева.
Она подчеркнула, что предпринимаются все меры безопасности, изолированы будут все, с кем он контактировал.
Кроме того, сообщила Кочиева, курсанты российских вузов в Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани прибыли в Цхинвали. Группу курсантов доставили в регион в связи с досрочным завершением учебного года в военных вузах из-за коронавируса.
Все курсанты по прибытии в Цхинвальский регион помещены на карантин на 14 суток в лечебные учреждения Министерства здравоохранения.
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