

В Цхинвальском регионе выявлен первый инфицированный коронавирусом

06.05.2020 13:16





В Цхинвальском регионе Грузии, оккупированном Россией выявили первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который въехал 30 апреля из РФ.



"Он находился на карантине, после чего у него поднялась температура, проведен тест и он оказался положительным, мужчина изолирован в инфекционной больнице в отдельный бокс", - сообщила на заседании штаба главный санитарный врач Марина Кочиева.



Она подчеркнула, что предпринимаются все меры безопасности, изолированы будут все, с кем он контактировал.



Кроме того, сообщила Кочиева, курсанты российских вузов в Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани прибыли в Цхинвали. Группу курсантов доставили в регион в связи с досрочным завершением учебного года в военных вузах из-за коронавируса.



Все курсанты по прибытии в Цхинвальский регион помещены на карантин на 14 суток в лечебные учреждения Министерства здравоохранения.



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